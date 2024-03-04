Ayda 100.000 TL maaş verilecek! Böyle iş teklifi ne görüldü ne duyuldu

Fransız çiftçilerin protestolarının devam ettiği bir dönemde, Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila'nın yaptığı önemli bir açıklama, Türkiye dahil birçok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Laqhila, çiftçi eylemleri sırasında Fransa'nın Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerden işçi alacaklarını duyurdu.

Fransa, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak ve mevsimlik tarım işçileri bulabilmek adına Türkiye ve diğer ülkelerle işbirliği yapma kararı alıyor. Yüksek maliyetler ve çiftçi protestolarının etkisiyle Fransa'da nitelikli iş gücü arzı artarken, tarım sektöründe mevsimlik işçi eksikliği yaşanıyor.





Fransa'nın domates ithalatında bulunduğu Türkiye gibi ülkelerden gelecek mevsimlik işçilere aylık 3 bin Euro (101 bin 169 TL) maaş vaat edilmesi dikkat çekiyor. Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila, Türkiye'den gelecek tarım işçilerine kısa süreli sözleşmelerle 3 bin Euro maaş ödenmesini öngören bir mevsimlik işçi projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Fransa'nın bu mevsimlik işçi projesi, çiftçi eylemleri ve iş gücü ihtiyacına pratik bir çözüm sunma amacını taşıyor. Türkiye ve diğer ülkelerden gelen tarım işçilerine önerilen yüksek maaş, Fransa'nın bu çözüm arayışını daha cazip kılıyor. Proje kapsamında kısa süreli sözleşmelerle çalışacak işçilere verilecek yüksek maaş, Fransız tarım sektörünü desteklemeyi hedefliyor.