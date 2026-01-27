Aydem ve Gediz Perakende: Yenilikçi Fikirler Kampı'nda Yarının Enerji Teknolojileri

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Yenilikçi Fikirler Kampı’yla Geleceğin Teknolojilerini Buluşturdu

Aydem Enerji bünyesindeki Aydem Perakende ve Gediz Perakende tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yenilikçi Fikirler Kampı, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gençlerin enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilir yaşam temalı yenilikçi projelerine ev sahipliği yaptı. Program, Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve en başarılı projeler ödüllendirildi.

Katılım, Mentörlük ve Final Süreci

Gençlerin teknoloji ve enerji alanındaki üretici fikirlerini desteklemek amacıyla düzenlenen kampıya Türkiye genelinde 11 üniversiteden 69 proje başvurdu. Ön değerlendirmelerin ardından seçilen projeler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokentte yürütülen proje geliştirme sürecinde mentörlük desteği aldı. Sürecin sonunda finale kalan 11 proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde düzenlenen final etkinliğinde jüri karşısına çıktı ve en başarılı ilk 3 proje ödüllendirildi.

İlham Veren Konuşmalar

Etkinlik kapsamında Manisa Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Demir, Aydem Enerji Perakende Grubu Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin gençlere yönelik ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi.

Sarper Saraçoğlu etkinlikte, "Enerji sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm oluşturmak, gençlerin cesur fikirleriyle mümkün. Yenilikçi Fikirler Kampı, bu potansiyeli ortaya çıkaran bir platform. Bugün burada gördüğümüz her proje, yarının enerji teknolojilerinin temelini oluşturabilecek güçte. Gençleri desteklemeye ve onların fikirlerine alan açmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Çetin ise programın öğrencilerin yalnızca teknik bilgisini değil, merak, araştırma ve iş birliği becerilerini de güçlendirdiğini vurgulayarak, "Üniversite-sanayi iş birlikleri Türkiye’nin bilim ve teknoloji kapasitesini artırmakta kritik bir rol üstleniyor. Üretilen her yeni fikir geleceğe yapılan bir yatırım. Öğrenciler bu programlarla sorunları bütüncül bir bakış açısıyla ele almayı, çözümleri farklı disiplinlerle ilişkilendirmeyi ve gerçek hayattaki karşılığını sorgulamayı da öğreniyor. Tüm ekipleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Ödüller: Elektrikli Araç Şarjından Biyogaza

Finalde ilk üçe giren projeler şu şekilde açıklandı:

Birincilik: Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Otto-ID Takımı — Elektrikli araç şarj alanlarının daha düzenli ve erişilebilir kullanılmasını amaçlayan çözüm önerisiyle birinciliği kazandı.

İkincilik: Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden Rota Metan Takımı — Biyogaz üretim süreçlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine odaklanan projeleriyle ikinciliğe layık görüldü.

Üçüncülük: Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden TeknoTeam — Kaynak verimliliğini artırmaya ve süreçlerin daha etkin yönetilmesine yönelik geliştirdikleri yeni nesil sistem yaklaşımıyla üçüncülük ödülünü aldı.

Yenilikçi Fikirler Kampı, gençlerin üretken fikirlerini sektöre taşımak ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir platform olarak öne çıktı.

