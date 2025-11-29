Aydın'da Kadının Emeği Geleceği Şekillendiriyor: AYTO Sertifika ve Protokol Etkinliği

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen "Kadının Emeği, Aydın’ın Geleceği" programı çerçevesinde düzenlenen sertifika töreni ve protokol imza etkinliği, AYTO Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler tarım, sanayi ve turizm alanlarında aldıkları sertifikalarla proje sürecini tamamladı.

Sertifika Töreni ve Eğitimler

Program kapsamında kadınların iş hayatında görünürlüğünü artırmayı hedefleyen eğitimler verildi. Tarım, sanayi ve turizm gibi öncelikli sektörlerdeki girişimcilere yönelik verilen sertifikalar, yerel ekonomiye katkı sağlama potansiyelini güçlendiriyor. Törene TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Kadın İcra Kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusal, kurum müdürleri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Sanayiye "Kadın Eli" ve Kültürel İş Birliği

Program kapsamında özellikle sanayi alanında yürütülen "Kadın Eli" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle hayata geçirildi. Fırın ve unlu mamuller üzerine hazırlanan proje, kadın emeğinin üretime katılması ve iş hayatında görünürlüğünün artmasını hedefliyor. Etkinlikte ayrıca Tralleis Antik Kenti Kazıları Protokolü imzalanarak kültürel iş birliği açısından önemli bir adım atıldı.

Mesajlar, Katılım ve Seminer

Programda konuşan isimler, kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmadaki önemine vurgu yaptı. AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay projenin kadınlara yeni iş alanları sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Güler Kurudere Akbaş kadın girişimcilerin ekonomiye katkısının güçlenerek devam ettiğini ifade etti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise kadınların iş hayatındaki başarısının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik, program yapımcısı Mehmet Çam tarafından verilen "İş Yaşamında Milyonluk Sorular: Son Kararınız mı?" başlıklı seminerle sürdü. Çam, doğru karar alma süreçleri, motivasyon ve başarı yolları üzerine yaptığı sunumla katılımcılara ilham verdi.

AYTO'nun yürüttüğü bu program, kadın girişimciliğini destekleyerek Aydın'ın ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

