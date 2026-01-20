Aydın, Hayvancılıkta Türkiye Zirvesinde

Aydın, 2025'te büyükbaşta 8., devede 1. oldu; milyonlarca TL destek, 2 milyon 178 bin doz aşı ve 315 milyon dolar ihracat geliri elde edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:39
Aydın, hayvancılıkta öne çıkan iller arasında yer aldı. Büyükbaş hayvan varlığında 8’inci, deve varlığında Türkiye birincisi oldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi, 2025 yılı boyunca sürdürülebilir hayvancılığı geliştirmek, hayvan sağlığını ve refahını korumak ile halk sağlığını güvence altına almak amacıyla il çapında yoğun saha çalışmaları ve denetimler gerçekleştirdi.

İstatistikler ve Başarılar

Yapılan çalışmalar sonucunda Aydın; büyükbaş hayvan varlığında Türkiye genelinde 8’inci, deve varlığında 1’inci, arılı kovan sayısında 6’ncı ve çiğ süt üretiminde 4’üncü sırada yer aldı.

Aşılamalar ve Hastalıkla Mücadele

Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında Bruselloz, Tüberküloz, Kuduz, Şarbon, Mavi Dil ve Şap başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı toplam 2 milyon 178 bin doz aşı uygulandı. Bu kapsamda üreticilere 284,8 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

Yapılan taramalar neticesinde 86 işletmede 12 bin 984 büyükbaş hayvanı kapsayan Hastalıktan Ari İşletme Sertifikaları yenilenirken, 5 işletme AB Onaylı Süt Çiftliği olarak üretimine devam etti.

İhracat, Destek ve Gıda Güvenliği

Hayvansal ürün ihracatı kapsamında 3 bin 401 Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenerek 315 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Yeni Destekleme Modeli çerçevesinde ise üreticilere 559,8 milyon TL hayvancılık desteği sağlandı.

Ayrıca Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında 347 numune alınarak gıda güvenliği denetimleri sürdürüldü.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir hayvancılığı geliştirmek ve hayvan sağlığı ile halk sağlığını korumak amacıyla 2026 yılında da çalışmalarına aralıksız devam edecek.

