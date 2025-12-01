Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na On Binlerce Ziyaretçi

Aydın Tekstil Park’taki Fuar Aydın’da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı on binlerce ziyaretçi çekti; Aydın Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:31
Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na On Binlerce Ziyaretçi

Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na On Binlerce Ziyaretçi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Aydın Tekstil Park içindeki Fuar Aydın alanında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Fuarı, ulusal ve uluslararası tarım makinesi üreticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı ile on binlerce üretici ve vatandaş ziyaret etti.

Belediye standı ilgi odağı oldu

Fuarın en dikkat çeken standı Aydın Büyükşehir Belediyesi standıydı. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde hazırlanan stantta, belediyenin tarıma ve üreticilere yönelik destekleri tanıtıldı. Ziyaretçiler, stantta yürütülen projeler ve destek uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Standta öne çıkan çalışmalar arasında dronela gerçekleştirilen zirai gübreleme desteği, Ata Tohumlarının korunup çoğaltılması, tarım ve hayvancılık destekleme ürünleri, kadın üreticilere verilen destekler ve aile tipi koyunculuk projesi gibi devam eden uygulamalar hakkında bilgiler sunuldu.

"Üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Özlem Çerçioğlu fuarın başarısına değinerek, "Aydınımıza kazandırdığımız Fuar Aydın’da gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çevre illerden gelen üreticilerin de aralarında bulunduğu on binlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tarıma ve üreticilere yönelik gerçekleştirdiğimiz desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fuara katılan vatandaşlar ve üreticiler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE FUAR AYDIN ALANINDA DÜZENLENEN TARIM VE...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE FUAR AYDIN ALANINDA DÜZENLENEN TARIM VE HAYVANCILIK FUARI SONA ERERKEN, FUARI ON BİNLERCE KİŞİ ZİYARET ETTİ.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE FUAR AYDIN ALANINDA DÜZENLENEN TARIM VE...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarımın Yumuşak Gücü: Growtech Antalya'da Uluslararası Tarım Diplomasisi
2
Yalova'da Şap Alarmı: Yol Kontrolleri ve Aşılama
3
İTO Başkanı Avdagiç: 3. Çeyrekte Yatırımlar Yükseldi, Tarım İçin Tedbir Şart
4
Sarıgöl'de Aralıkta Üzüm Kesimi Sürüyor: Fiyatlar 30-35 TL
5
Ankara'da 4. OSB'lerde İkiz Dönüşüm Buluşması — İş Bankası ve OSBÜK
6
Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov BTSO'da: Türkiye-Özbekistan Ticarette 10 Milyar Dolar Hedefi
7
Gabar Petrol Sahası'nda Rekor: Üretim yüzde 42 Artışla 81 Bin Varile Ulaştı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı