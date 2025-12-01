Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na On Binlerce Ziyaretçi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Aydın Tekstil Park içindeki Fuar Aydın alanında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Fuarı, ulusal ve uluslararası tarım makinesi üreticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı ile on binlerce üretici ve vatandaş ziyaret etti.

Belediye standı ilgi odağı oldu

Fuarın en dikkat çeken standı Aydın Büyükşehir Belediyesi standıydı. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde hazırlanan stantta, belediyenin tarıma ve üreticilere yönelik destekleri tanıtıldı. Ziyaretçiler, stantta yürütülen projeler ve destek uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Standta öne çıkan çalışmalar arasında dronela gerçekleştirilen zirai gübreleme desteği, Ata Tohumlarının korunup çoğaltılması, tarım ve hayvancılık destekleme ürünleri, kadın üreticilere verilen destekler ve aile tipi koyunculuk projesi gibi devam eden uygulamalar hakkında bilgiler sunuldu.

"Üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Özlem Çerçioğlu fuarın başarısına değinerek, "Aydınımıza kazandırdığımız Fuar Aydın’da gerçekleştirilen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çevre illerden gelen üreticilerin de aralarında bulunduğu on binlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tarıma ve üreticilere yönelik gerçekleştirdiğimiz desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fuara katılan vatandaşlar ve üreticiler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

