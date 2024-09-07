Aydın ve İzmir'de Taşınmaz Satış Kararları Onaylandı

ÖİB'den Taşınmaz Satışı Onayı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın ve İzmir'deki bazı taşınmazların satışına ilişkin kararları onayladı. İlgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aydın İlinin Didim İlçesindeki Taşınmazlar

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine dair yapılan ihalelerde, en yüksek teklifleri veren şirketler belirlendi. İlk taşınmaz, Premium Turizm İnşaat Gayrimenkul İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 124 milyon 500 bin lira bedelle satıldı.

İkinci taşınmaz, Erz Hafriyat İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 136 milyon lira bedelle satın alındı. Üçüncü taşınmaz ise Hasan Hüseyin Yapı Ticaret Anonim Şirketi'ne 173 milyon lira karşılığında satılmasına karar verildi.

İzmir'deki Taşınmazlar

İzmir'in Urla ilçesi Kalabak Mahallesi'nde bulunan Maliye Hazinesi'ne kayıtlı taşınmazlar da özelleştirme kapsamına alındı. Buradaki bir taşınmaz, Urla Ortak Girişim Grubu tarafından 362 milyon lira bedelle satın alındı.

Bir başka taşınmaz ise Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi’ne 2 milyar 320 milyon lira bedelle satılması uygun görüldü.