Aylık 7 bin TL taksitle sıfır evi kapın! TOKİ'den o illere ucuz konut müjdesi

Gayrimenkul satışları düşüyor ve kriz derinleşiyor. Mevcut bilgiler, konut piyasasındaki sorunların, artan ipotek oranlarının ve yeni ev inşaatlarındaki düşüşün düşük gelirli haneler üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Ancak TOKİ'nin art arda yaptığı açıklamalar ilk kez ev alacaklar için de umut ışığı oldu. Uygun fiyatlı konut başvuru tarihleri ​​iki eyalette dahil edildi. TOKİ başvuru şartları ve sürecine ilişkin detaylar şu şekilde;

Konut satışlarındaki düşüş devam ediyor!

Açıklanan verilere göre Nisan ayında Türkiye genelinde toplam 75.569 konut satıldı. Bu rakamlar Mayıs 2021'den bu güne en düşük konut satışlarını temsil ediyor. Nisan ayında Türkiye genelinde 24 bin 85 mevcut konut satıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azaldı. Mevcut konut satışları %12,3 düşüşle 51 milyon 484 adede geriledi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında gayrimenkul fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 51,99 oldu. Bu oran halen yıllık enflasyonun yüzde 16,5 altında olup, enflasyonda gerçek bir düşüşe işaret etmektedir. Bu ev satın alma durumunu değerlendirirken "Katılmak İçin Tıklayın" bağlantısını kullanarak erkek ve kadın ev alıcıları için oluşturulan gruplara katılabilirsiniz.

Kredi faizleri artıyor





Konut kredisinde faiz oranları artıyor, en düşük faiz oranları %3,10'u aşıyor. Örneğin yüzde 3,10 faiz oranıyla 2 milyon lira tutarında konut kredisi çekerseniz, 120 ay vadede ayda 63 bin 631 lira ödeyerek toplam 7 milyon 660 bin lira geri ödemek zorunda kalacaksınız.

Bu koşullar altında TOKİ, dar gelirlilerin ilk evlerini alabilmeleri için tek umut haline geliyor. Yapılan açıklamaya göre dar gelirliler, işçiler, emekliler, asgari ücretliler TOKİ'de aylık 7 bin liradan başlayan taksitler ile daire satın alabilecek.

TOKİ Başvuru Şartları ve Detayları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla konut satışına başvurulabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. TOKİ başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Başvuru sahibi T.C. vatandaşı ve en az 18 yaşında olmalıdır. Başvuru sahibi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklardan oluşan hane halkının adına sadece bir başvuru yapılabilir. Birden fazla yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Ev satın almak için başvuran kişiler, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları T.C. Şart, sınırları içerisinde tapuda bağımsız konutun kayıtlı olmaması ve TOKİ'nin henüz konut satın almamış olmasıdır.

İlk ilan: Çorum ve Ankara'da ucuz daireler

TOKİ tarafından yapılan duyuruda, Çorum ve Ankara'da uygun fiyata konut satışına yönelik başvuru tarihleri açıklandı. Çorum için başvuruların 23 Mayıs'ta, Ankara'da ise 3 Haziran'da başlayacak. Diğer illerde de duyurular yapılacak.