Bist 100
10.856,21 0%
DOLAR
32,18 0,07%
EURO
34,89 -0,25%
ALTIN
2.483,09 -0,3%

Aylık 7 bin TL taksitle sıfır evi kapın! TOKİ'den o illere ucuz konut müjdesi

TOKİ başvuru koşullarını açıklarken iki ilde konut inşaatına ilişkin müjdeyi duyurdu. Peki TOKİ'ye başvuru koşulları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır? Detaylar aşağıdaki gibidir..

Yayın Tarihi: 22.05.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:17
Aylık 7 bin TL taksitle sıfır evi kapın! TOKİ'den o illere ucuz konut müjdesi

Gayrimenkul satışları düşüyor ve kriz derinleşiyor. Mevcut bilgiler, konut piyasasındaki sorunların, artan ipotek oranlarının ve yeni ev inşaatlarındaki düşüşün düşük gelirli haneler üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Ancak TOKİ'nin art arda yaptığı açıklamalar ilk kez ev alacaklar için de umut ışığı oldu. Uygun fiyatlı konut başvuru tarihleri ​​iki eyalette dahil edildi. TOKİ başvuru şartları ve sürecine ilişkin detaylar şu şekilde;

Konut satışlarındaki düşüş devam ediyor!

Açıklanan verilere göre Nisan ayında Türkiye genelinde toplam 75.569 konut satıldı. Bu rakamlar Mayıs 2021'den bu güne en düşük konut satışlarını temsil ediyor. Nisan ayında Türkiye genelinde 24 bin 85 mevcut konut satıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azaldı. Mevcut konut satışları %12,3 düşüşle 51 milyon 484 adede geriledi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında gayrimenkul fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 51,99 oldu. Bu oran halen yıllık enflasyonun yüzde 16,5 altında olup, enflasyonda gerçek bir düşüşe işaret etmektedir. Bu ev satın alma durumunu değerlendirirken "Katılmak İçin Tıklayın" bağlantısını kullanarak erkek ve kadın ev alıcıları için oluşturulan gruplara katılabilirsiniz.

Kredi faizleri artıyor

Aylık 7 bin TL taksitle sıfır evi kapın! TOKİ'den o illere ucuz konut müjdesi

Konut kredisinde faiz oranları artıyor, en düşük faiz oranları %3,10'u aşıyor. Örneğin yüzde 3,10 faiz oranıyla 2 milyon lira tutarında konut kredisi çekerseniz, 120 ay vadede ayda 63 bin 631 lira ödeyerek toplam 7 milyon 660 bin lira geri ödemek zorunda kalacaksınız.

Bu koşullar altında TOKİ, dar gelirlilerin ilk evlerini alabilmeleri için tek umut haline geliyor. Yapılan açıklamaya göre dar gelirliler, işçiler, emekliler, asgari ücretliler TOKİ'de aylık 7 bin liradan başlayan taksitler ile daire satın alabilecek.

TOKİ Başvuru Şartları ve Detayları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla konut satışına başvurulabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. TOKİ başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Başvuru sahibi T.C. vatandaşı ve en az 18 yaşında olmalıdır. Başvuru sahibi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklardan oluşan hane halkının adına sadece bir başvuru yapılabilir. Birden fazla yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Ev satın almak için başvuran kişiler, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları T.C. Şart, sınırları içerisinde tapuda bağımsız konutun kayıtlı olmaması ve TOKİ'nin henüz konut satın almamış olmasıdır.

İlk ilan: Çorum ve Ankara'da ucuz daireler

TOKİ tarafından yapılan duyuruda, Çorum ve Ankara'da uygun fiyata konut satışına yönelik başvuru tarihleri açıklandı. Çorum için başvuruların 23 Mayıs'ta, Ankara'da ise 3 Haziran'da başlayacak. Diğer illerde de duyurular yapılacak. 

İLGİLİ HABERLER

Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

Parasını cepte değil bankada tutana 9.538 TL net kazanç! O bankada çıldırtan faiz

Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

Emekliye Haziran atağı! Çifte promosyon dönemi başladı o emekli anında alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

Emekliye Haziran atağı! Çifte promosyon dönemi başladı o emekli anında alacak

Aylık 7 bin TL taksitle sıfır evi kapın! TOKİ'den o illere ucuz konut müjdesi

Başvurusu onaylanan 12 ay nakit destek alıyor! Toplam 9.600 TL bu şarta göre verilecek

Parasını cepte değil bankada tutana 9.538 TL net kazanç! O bankada çıldırtan faiz

Kurban Bayramına kadar buzlukları dolduracak dev destek! Dana kıyma 189 TL'ye düştü

Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

Bu işi yapan gençlere 1 milyon 500 bin TL destek! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Market alışverişleri cep yakmasın diye Ziraat Bankası teyakkuza geçti! 500 TL hediye

Faizsiz kredi için tek şart yeter! Acil nakit ihtiyacı olan o bankaya koşuyor

Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyene 750 para iadesi verilecek!

Prim gününü bu kadar dolduran yaşadı! Maaşlar ikiye katlanacak