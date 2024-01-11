Aylık geliri en az bu miktar olanlara talih kuşu kondu! 10.000-50.000 TL arası nakit limit tanımlandı

Emeklilerin ihtiyaçlarına yönelik krediler başlatılırken finansal açıdan rahatlama yaşanması adına kredi desteği duyurusu geldi. Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak sunulan 10 bin TL - 100 bin TL arasında kredi fırsatı sağlandı. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanya başvurusu ve detaylar...



EMEKLİ KREDİSİ

Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet şubelerinden başvurular yapılırken istenilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi gerekir. Başvuru yapılmadan önce kimlik belgesi, emekli maaş bordrosu evraklar hazırlanır.

Ödeme kolaylığı sağlanan kredi kampanyasında kredi tutarının belirlenmesi isteniyor. Ziraat Bankası kredi limiti 10.000 TL ve 100.000 TL aralığında farklılık göstermektedir.



BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Emeklilerin bu avantajlarıyla kredi kampanyaları başlatılırken başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar açıklandı. Başvuru yapmadan önce faiz oranları, ödeme durumları gibi durumları kontrol edilmesi öneriliyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan emekli kredisinde emeklilere finansal açıdan güvence sağlanması hedefleniyor. Düşük faizli kredilerde uzun vadeli ödeme seçenekleriyle büçeler rahatlatmak asıl amaç.



KREDİ ÜZERİNDE VADE SEÇENEKLERİ

-Emekli kredisinden kısa vadeli başvuru yapmak isteyenlere 12 ay vade imkanı sağlandı. Hızlı bir şekilde kredi ödemeleri yapılarak emeklilere uygun seçenek sunuldu.

-orta vadeli ödeme planı arayan emeklilere 24 ay vadeli seçenekler sunulurke bu uzun vadeli olarak görülerek dengeli olarak dağıtılması sağlanıyor.

