Enver İbrahim GHaS 2025'te: Gazze, Helal Anlayışındaki Eksiklikleri Ortaya Koydu

Enver İbrahim GHaS 2025'te Gazze ve Helal Anlayışını Tartıştı

Helal yalnızca tüketim ürünü değil, etik ve insanî bir sorumluluktur

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya İslam Gelişim Dairesi (JAKIM) tarafından düzenlenen Global Halal Summit (GHaS) 2025 zirvesinde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani krizin İslam dünyasının değer yaklaşımını sorgulaması gerektiğini vurguladı.

İbrahim, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Filistinlilerin Gazze’de yaşadığı felaketler, adaletin, temizliğin ve helalin gerçek anlamda ne olduğuna dair anlayışımızdaki eksiklikleri ortaya koymaktadır."

Başbakan, helal kavramının yalnızca gıda ve tüketimle sınırlı olmadığını belirterek sağlık, kozmetik, turizm ve İslami finans gibi sektörlerin de şeriata uygunluğunu kapsadığını söyledi. İbrahim, helal endüstrisinin ekonomik katkısının yanı sıra etik ve insanî sorumluluk taşımak zorunda olduğunu vurguladı.

İbrahim, ticaretin ve iş dünyasının kar motivasyonunun önemine işaret ederken, "Ticaret ve iş dünyasında kar motivasyonu elbette önemlidir ancak merhamet, dürüstlük, hesap verebilirlik ve ahlaki değerler artık yalnızca açgözlülük ve siyasi çıkarlar uğruna geri planda kalıyor." şeklinde uyarıda bulundu.

Konuşmasında helal endüstrisinin Malezya ekonomisine katkılarına da değinen İbrahim, "Bugüne kadar Malezya'nın JAKIM kurumu tarafından belirlenen kapsamlı helal standartlarına uyan 10 bine yakın şirket sertifikalandırıldı. Bu şirketlerin yüzde 80'den fazlasını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) oluşmaktadır." bilgisini paylaştı.

İbrahim ayrıca Malezya helal markasının 50'ye yakın ülkede tescillendiğini ve JAKIM'ın 45 ülkeden 80'den fazla onaylı helal sertifika kuruluşu ile işbirliği içinde olduğunu hatırlattı. Bu başarının, helal konseptinin evrensel ekonomik modele dönüşmesinin göstergesi olduğunu belirtti.

Başbakan, küresel iş birliklerine örnek olarak Kazan Forumu ve BRICS Liderler Zirvesi'ndeki girişimlerini, ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın desteğini aktardı. İbrahim, Malezya'nın Global İslami Ekonomi Göstergesi (GIEI) sıralamasında 11 yıldır zirvede olduğunu vurguladı.

Helal pazarının büyümesi ve çok taraflı işbirliği

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz ise zirvede küresel helal pazarının büyüme potansiyeline dikkat çekti: "İslam, küresel bir dindir. Dünya genelinde 2 milyar Müslüman ve 3,5 trilyon dolar değerindeki küresel helal pazarına sahip. Bu rakamın 2030 yılına kadar 5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor."

Zafrul Aziz, helal endüstrisinde çok taraflı işbirliğinin zorunlu olduğunu ve bu işbirliğinin toplumları ve ekonomileri güçlendirerek ortak geleceği şekillendireceğini belirtti. Bakan, helal ürün ve hizmetlerin artık sadece Müslümanlar tarafından değil, her inanç ve kültürden insanlar tarafından tercih edildiğini vurguladı.

Her iki yetkili de helal endüstrisinin sadece ticari kazanç değil, etik, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelli bir ekosistem oluşturması gerektiğini ve bu yaklaşımın küresel düzeyde çok taraflı işbirliğini güçlendirebileceğini ifade etti.

GHaS 2025 oturumlarında ayrıca helal turizmden İslami finansa, ilaçtan medyaya kadar genişleyen sektörlerdeki iş fırsatları ve standartların güçlendirilmesi yönünde somut adımların önemi öne çıktı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya İslam Gelişim Dairesi (JAKIM) tarafından düzenlenen Global Halal Summit (GHaS) 2025 zirvesine katıldı.