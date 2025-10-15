Azamara Onward Marmaris'e 650 Turist Getirdi

Azamara Onward Marmaris'e yanaştı

Malta bayraklı Azamara Onward kruvaziyeri, 650 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. Ege ve Akdeniz turu kapsamında Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemideki yolcu ve personel sayısı

Yetkililerden alınan bilgiye göre gemide, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı olmak üzere 650 yolcu ile 395 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcular limandan ayrılarak kent merkezini gezmeye başladı.

Turistler hangi noktaları ziyaret etti?

Gelen turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı gibi merkezi noktaları gezdi. Tarihi ve turistik yerleri gezen ziyaretçilerin bir kısmı ise günübirlik olarak Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Rota bilgisi

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılması planlanan geminin bir sonraki durağının Mikonos Adası olduğu öğrenildi.

