BAE'de E-Ticaret Hacmi 2029'da 11,5 Milyar Dolara Ulaşacak

BAE E-Ticaret Sektöründe Hızla Büyüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) e-ticaret hacminin 2024 yılı sonunda 7 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Dubai Commercity Kıdemli Ticari Başkan Yardımcısı Mitch Bitterman, bu rakamın 2029 yılına kadar yüzde 50 artış göstererek 11,5 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Dijital Destek ile Firmalar Büyüyor

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai e-ticaret forumu kapsamında açıklamalarda bulunan Bitterman, Dubai Commercity'nin firmalara sunduğu serbest bölge kolaylıklarının, geleneksel hizmetlerin ötesinde kapsamlı destek sağladığını vurguladı.

Bitterman, “Firmaları bir ekosistemin parçası haline getiriyoruz. Kiracılarımıza sadece yer sunmakla kalmıyoruz, onlara büyümeleri için gerekli tüm desteği sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Teknoloji ile E-Ticaret Yönetimi

Bitterman, Dubai Commercity'nin sunduğu desteklerin e-ticaret firmalarının büyüme ivmesinden daha fazla yararlanmasını sağladığını belirterek, iş süreçlerini verimli hale getirmenin hedeflendiğini aktardı.

Ayrıca, çok kanallı envanter sistemi ile e-ticaret firmalarına tüm satış kanallarını tek bir platform üzerinden yönetme imkanı sunacaklarını duyurdu. Bu sistem ile firmalar, sipariş takibi ve dönüşüm oranları gibi verileri tek bir ekrandan görüntüleyebilecek.

Dijital Ticaretin Geleceği İçin Stratejiler

Mitch Bitterman, blokzincir, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerin etkin kullanımının sektörde fark yarattığını belirtti. Dubai gümrük idaresi ile entegre olan sistem sayesinde sipariş bilgileri otomatik olarak gümrüklere iletiliyor.

Bitterman, Dubai Commercity'nin sadece BAE'de değil, dünya çapında dijital ticaretin merkezi olmayı hedeflediğini ifade etti. WORLDEF’in bu alandaki başarılarını sergilemesi için büyük bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.