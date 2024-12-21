Bafra Ovası'nda Karnabahar Hasadı Devam Ediyor: Aşırı Yağışlar Verimi Düşürdü

Bafra Ovası'nda Karnabahar Hasadı Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde toplam 20 bin dekar alanda karnabahar hasadı sürüyor. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine verdiği bilgide, Bafra Ovası'nda toplam 130 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapıldığını belirtti.

Aşırı Yağışlar Verimi Düşürdü

Bu yıl karnabaharın veriminde düşüş beklediklerini ifade eden Tosuner, "Ağustos'ta bir, eylülde iki defa yaşanan aşırı yağışlar, ovada verimi düşürdü. Dönüm başına 4 ton verim olan karnabaharda bu yıl 2 tonu bulma şansı yok. Geçen senelerde yılda 80 bin ton ürün alınırken, bu yıl 50 bin tonu zor bulur" dedi.

Çiftçiler Destek Bekliyor

Ocak ve şubat aylarında ikinci ürünlerde hava şartlarının iyi olması halinde dekar başına 4 ton verime ulaşmayı umut ettiklerini dile getiren Tosuner, "Tarladan 25 ila 30 liradan faturalı olarak komisyoncu ürünü alıyor. Bu ürün pazara gidene kadar yüzde 100 artış yaşanıyor. Bafra gibi üretim olan bir ilçede sofraya gidene kadar bu artışı mantıksız görüyorum" şeklinde konuştu.

Üretim ve Dağıtım Durumu

Tosuner, hasat edilen karnabaharın yüzde 70'inin Doğu Karadeniz, yüzde 30'unun da İç Anadolu Bölgesi ile İstanbul ve Ankara'ya gönderildiğini belirterek, "Bafra'da çok büyük kayıplar var. İkinci ekim yapıldı, yağış yaşandı, bundan da çiftçi zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanlığı tespit çalışmasını yaptı. Mağdur olan ve zararları tespit edilen çiftçiler destekleri bekliyor. Gerçek üreticiye destek verilmesi lazım" diye vurguladı.