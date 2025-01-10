Bakan Bayraktar: 2025'te Elektrik Dağıtımda Cesur Kararlar Bekleniyor

2025'te Elektrik Dağıtımda Devrim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik dağıtım sektörünün geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı, yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisinin tasarlandığı, cesur ve ezber bozacak kararların alınacağı bir yıl olacak.

Bayraktar, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyada elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımında önemli dönüşümlerin yaşandığına dikkati çekti. Tüketicilerin rollerinin değişmesiyle birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının evlerimizi ve iş yerlerimizi üretici konumuna getirdiğini vurguladı.

Özelleştirmenin Etkileri

BAYRAKTAR, 2008-2013 döneminde yapılan özelleştirmelerin ardından Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısında ciddi bir yenilenmeye gidildiğini belirtti. 2009'dan bu yana özel sektör eliyle gerçekleştirilen toplam yatırımın 20 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Bayraktar, abone sayısının 32,2 milyonken 50,3 milyona yükseldiğini, abone başına düşen yatırım miktarının ise 13 dolardan 34 dolara çıktığını dile getirdi. Dağıtım hatlarının uzunluğu da 1.4 milyon kilometreye ulaştı ve teknik kayıp oranı yüzde 9,4'e düşürüldü.

Yatırım ve Kalite Odaklı Çalışmalar

Bakan Bayraktar, 2021-2025 döneminde dağıtım şirketlerine onaylanan yaklaşık 70 milyar lira yatırım planı bulunduğunu kaydetti. Şu ana kadar yapılan toplam yatırımın 55 milyar lira olduğunu aktarırken, bu yıl içinse 13 milyar liralık bir yatırım öngörüldüğünü açıkladı.

Bayraktar, dağıtım hizmetlerinin iyileştirilmesi için mevzuatta önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti ve vatandaş memnuniyetine odaklanarak, müşteri hizmetleri alanında geliştirmelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeşil Enerji ve Elektrik Ticaretinde Hedefler

Bayraktar, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine de değinerek, önümüzdeki yıllarda rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki kurulu gücün 4 katına çıkarılacağını belirtti.

Türkiye’nin elektrik talebinin 2035 yılı itibarıyla en az 510 milyar kilovatsaat olacağı öngörülürken, elektrik ticaretinde Türkiye’nin merkez ülke olma hedefi de ortaya kondu. Bayraktar, elektrik ithalat ve ihracat kapasitesinin 7 bin 500 megavata çıkarılacağını söyledi.

Nihai Amaç: Vatandaş Memnuniyeti

Son olarak, Bakan Bayraktar, elektrik dağıtım alanında nihai hedeflerinin vatandaşların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunu yineledi. Bunun için vatandaşlardan gelen beklentilerin sürekli olarak takip edileceğini ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.