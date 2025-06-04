Bakan Bayraktar'dan BOTAŞ Spor'un Şampiyonlarına Kutlama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ Spor Kulübü'nün şampiyon sporcularını Bakanlıkta ağırladı ve elde ettikleri başarılar nedeniyle kendilerini kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BOTAŞ Spor Kulübü, "Potanın Ceylanları" olarak da bilinen basketbol takımıyla Basketbol Gençler Ligi (BGL) ve U18, U16 ile U14 kızlar Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak zirveye yükseldi. Basketbolcu kızlar, başarılarını kutlamak için kupalarını Bakan Bayraktar'a takdim etti.

Ayrıca, 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da şampiyonluk madalyalarını Bayraktar'a sundular.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, takım ruhunun önemine dikkat çekerek, "Hepinizle gurur duyuyorum. Kazanmak güzel bir duygu fakat önemli olan mücadele etmektir. İnşallah başarılarınız devam eder. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak bir takım olarak çalışıyoruz ve biz de kendi alanımızda şampiyon olmak için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan, BOTAŞ'ın yalnızca enerji sektöründe değil, gençlik ve spordaki yatırımlarıyla da Türkiye'nin örnek kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "BOTAŞ’ın sosyal sorumluluk bilinciyle amatör altyapıyı desteklemesi çok değerli. Özellikle kızlarımızın başarılı olması bizim için büyük bir öneme sahip. Her branşta sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sporcular, şampiyonluk yolu boyunca yaşadıklarını Bakan Bayraktar'a aktarırken, BGL'de şampiyon olan takımın kaptanı İdil Yeniçulha, "Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Bu yolda bize destek olan başta Sayın Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.

Şampiyon paralimpik judocu Döndü Yeşilyurt da BOTAŞ Spor Kulübü ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ve BOTAŞ'ın kendilerine kazandırdığı özgüvenin önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar'ın şampiyonlarla bir araya geldiği etkinlikte, BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, BOTAŞ Spor Kulüp Başkanı Kerim Taşkıran, kulüp yöneticileri ve antrenörler de hazır bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şampiyonluk kupalarını getiren BOTAŞ Spor Kulübü sporcularını Bakanlıkta ağırladı ve başarılarından ötürü onları tebrik etti. "Potanın Ceylanları" Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) yanı sıra U18, U16 ve U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini devirerek zirvenin sahibi oldu. Basketbolcu kızlar, kupalarını Bakan Bayraktar'a getirerek şampiyonluklarını kutladı. 2025 IBSA (Görme engelliler) Judo Dünya Şampiyonası takımlar kategorisinde altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da şampiyonluk madalyalarını Bayraktar'a takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şampiyonluk kupalarını getiren BOTAŞ Spor Kulübü sporcularını Bakanlıkta ağırladı ve başarılarından ötürü onları tebrik etti. "Potanın Ceylanları" Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) yanı sıra U18, U16 ve U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini devirerek zirvenin sahibi oldu. Basketbolcu kızlar, kupalarını Bakan Bayraktar'a getirerek şampiyonluklarını kutladı. 2025 IBSA (Görme engelliler) Judo Dünya Şampiyonası takımlar kategorisinde altın madalya kazanan milli judocular Döndü Yeşilyurt ve Havva Elmalı da şampiyonluk madalyalarını Bayraktar'a takdim etti.