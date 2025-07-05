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Bakan Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası Açıklamaları: Üretim 2024'te İki Katına Çıkacak

Enerji Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretiminin önümüzdeki yıl iki katına çıkacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 17:30
Bakan Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası Açıklamaları: Üretim 2024'te İki Katına Çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya'da Açıklamalarda Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya'da gerçekleşen bir dizi programda önemli açıklamalarda bulundu. Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkısını vurgulayan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye, bugün 4 milyon haneye yetecek kadar doğal gaz üretiyor. Önümüzdeki yıl bunu 2 katına çıkaracağız. 2028 hedefimiz bunu 4 katına çıkarmak" dedi.

Sakarya'nın Enerji Üretimindeki Rolü

Bakan Bayraktar, Sakarya'nın sanayi, tarım, eğitim ve turizm alanlarında Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek, kentin enerji arz güvenliği açısından da kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Burada 3 bin megavatın üzerinde kurulu güç var. Sakarya, Türkiye'nin elektrik üretimine de önemli katkı sağlıyor" diye ekledi. Bakan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını sağlamak için yerli ve yenilenebilir kaynakları etkin bir şekilde kullanması gerektiğini anlattı.

Enerji İhtiyacının Karşılanması

Bayraktar, Türkiye'nin her yıl artan enerji ihtiyacını karşılamak için yeni projelerin desteklenmesi gerektiğini kaydederek, "Bizim 32 milyon araca yakıt, 42 milyon haneye elektrik, 21,8 milyon eve doğal gaz sağlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı. İthalatın azaltılması için mutlaka yerli enerji kaynaklarının kullanılmasının önemine değindi.

Bütçede Destekler Artıyor

2025 yılı itibarıyla elektrik ve doğal gaz desteklerinin 600 milyar lirayı aşacağını belirten Bayraktar, bu desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için özel öncelikler getireceklerini açıkladı. "Özellikle düşük gelirli emeklileri daha fazla önceliklendirmeye geçeceğiz" dedi.

Sakarya Buluşmaları

Bakan Bayraktar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) gerçekleşen "STK ve İş Dünyası Temsilcileri Buluşması"nda basına kapalı görüşmeler yaptı. Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri ve çeşitli yetkililer de katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti....

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Bakan Bayraktar'a burada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti....

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Bakan Bayraktar'a burada yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

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