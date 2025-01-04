Bakan Bayraktar: Enerji Destekleri Sürecek

Bakan Bayraktar'dan Enerji Politikaları Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Yaptığımız destekler devam edecek. Vatandaşlarımızın dünyada değişen fiyatlardan en az şekilde etkilenmesini istiyoruz" dedi.

Bayraktar, enerji maliyetlerini düşürmenin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirterek, "Şu anda hanelerde ödediğimiz elektrik, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 60'ını devlet olarak biz destekliyoruz. Buna devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Enerji Alanındaki Yatırımları

Kongredeki konuşmasında, 22 yıllık iktidarında AK Parti'nin büyük devrimlere imza attığını vurgulayan Bayraktar, enerji alanında ülkenin 2002'den bugüne 3 kat büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bayraktar, AK Parti döneminde enerji üretimine yaklaşık 100 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydetti.

Büyük Hedef: Enerji Bağımsızlığı

Bayraktar, ekonomideki en büyük kırılganlıklardan birinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu belirterek, "Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomisi daha güçlü, sanayisi daha rekabetçi olacak. Bütün politikalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz" dedi.

22 yılda Türkiye'nin nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bayraktar, kendi sondaj ve sismik gemileri ile yapılan çalışmaların başarı sağladığını belirtti. 2020 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğunu aktardı.

Karadeniz'de Doğal Gaz Üretimi

Karadeniz sahasında günde 7 milyon metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını vurgulayan Bayraktar, "3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geldik. Çalışmalarımız devam ediyor ve 2028'e geldiğimizde konutlarımızın neredeyse tamamının ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" diye belirtti.

Petrol Aramaları ve Akkuyu Nükleer Santrali

Bunun yanı sıra, 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Şırnak Gabar’da yapıldığını hatırlatan Bayraktar, günde 70 bin varilin üzerinde petrol üretir hale gelindiğini aktardı.

Türkiye'nin sismik ve sondaj gemileriyle uluslararası alanda da arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, "Somali'de bugün petrol arıyoruz. Bu çalışma, hem Türkiye hem de Somali halkı için büyük bir fırsat sunacaktır" dedi.

Ayrıca, Akkuyu Nükleer Santrali'nin de AK Parti iktidarında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiğini hatırlatan Bayraktar, nükleer enerji alanında Türkiye’nin farklı bir lige çıkacağını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Bayraktar, "Türkiye sadece Somali'de değil, yakın coğrafyada da Suriye'nin istikrara kavuşmasında büyük bir rol oynayacak. Kısa süre önce Türkiye'den bir ekibin Şam'da olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir ile parti üyeleri, delegeler ve davetliler katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.