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Bakan Bayraktar: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 75 Bin Varile Ulaştı

Enerji Bakanı Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 21:58
Bakan Bayraktar: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 75 Bin Varile Ulaştı

Gabar'da Petrol Üretiminde Tarihi Başarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını açıkladı. Bakan Bayraktar, bu bilgiyi sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda duyurdu.

Türkiye'nin En Büyük Petrol Keşfi

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğinin altını çizerek, "Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik. Hamdolsun, bugün yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline geldi." dedi.

Ekonomik Kalkınmaya Vurgu

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimini artırarak, ülkenin ekonomisini büyütmeyi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti. "Petrolde, doğal gazda kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları memleketimizin ekonomisi büyüsün, artsın, refahı yükselsin diye yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere Yanıt

Üretim çalışmalarına yönelik eleştirilere de değinen Bayraktar, "Aziz şehitlerimizin hatırasına, onlara hürmeten, bu faaliyetlerimizi kim rahatsız oluyorsa olsun yapmaya devam edeceğiz." diyerek üretim çalışmalarının süreceğini vurguladı.

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