Bakan Bayraktar: Günlük 200 milyon m³ Gazı Gemilerle Alacağız

Bakan Bayraktar Dörtyol FSRU'da: "Günlük 200 milyon metreküplük bir gazı gemilerle alır hale geleceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay’daki BOTAŞ Dörtyol FSRU Tesisini ziyaret ederek iki yeni gazlaştırma kapasitesi yatırımını duyurdu. Bayraktar, ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısının güçlendirileceğini ve hedeflerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Transfer Operasyonu

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yerli ve milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazinin de bulunduğu tesiste gazetecilerle bir araya geldi ve tesisin 139’uncu gemiden gemiye (ship-to-ship) transfer operasyonunu takip etti.

Çeşitlendirme ve uygun fiyat

Bayraktar, boru hatlarının yanı sıra son dönemde yapılan yatırımlarla ülkenin sıvılaştırılmış gazı gemilerle alma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirtti. Bu gelişmenin hem çeşitlendirme açısından hem de daha rekabetçi fiyatlarla gaza erişim açısından kritik olduğunu vurguladı.

Günde 28 milyon m³ ile bölgesel ihtiyaç

BOTAŞ Ertuğrul Gazi FSRU’nun sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaz fazına çevirdiğini belirten Bayraktar, geminin günlük yaklaşık 28 milyon metreküp kapasiteyle çalıştığını söyledi. Bayraktar, "Günde 28 milyon metreküp ile Hatay, Osmaniye ve bu civardaki yaklaşık 17 ilin kış aylarında ihtiyaç duyduğu gazı biz bu tesisimizden, bu gemimizden sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Dörtyol FSRU tesisinin 8 yıl önce devreye alındığını ve bu süre içinde yaklaşık 140 gemiden gemiye transfer gerçekleştirildiğini de aktardı.

Yeni tesisler yolda

Bayraktar, kapasite artırımı kapsamında iki yeni yatırımı açıkladı: Dörtyol’daki mevcut kapasitenin yanında yapılacak yeni bir FSRU ile buradaki gazlaştırma kapasitesinin 28 milyon metreküp daha artırılarak iki katına çıkarılacağını belirtti. Ayrıca Akdeniz’de Gazipaşa-Anamur arasında bir lokasyonda yeni bir FSRU tesisi daha planlandığını söyledi. Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU’nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz" dedi.

Hedef: Günlük 200 milyon metreküp

Mevcut durumda Türkiye’nin toplam gazlaştırma kapasitesinin 160 milyon metreküp olduğunu aktaran Bayraktar, önümüzdeki iki yıl içinde hedefi daha ileri taşıyacaklarını belirtti: "Önümüzdeki iki yılda, ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz gazın neredeyse yarısını sıvılaştırılmış şekilde karşılama hedefini biraz daha ileri götüreceğiz ve günlük 200 milyon metreküplük bir gazı gemilerle alır hale geleceğiz".

