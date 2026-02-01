Karaman’da 'Çiçeklerin annesi' Nergis Yoğun İlgi Görüyor

Karaman’da 'çiçeklerin annesi' nergis, Ocak ve Şubat'ta nadir bulunması ve kokusuyla talep görüyor; buket fiyatları bin ile bin 500 lira bandında.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:25
Karaman’da 'Çiçeklerin annesi' Nergis Yoğun İlgi Görüyor

Karaman’da 'Çiçeklerin annesi' Nergis Yoğun İlgi Görüyor

Karaman’da kış aylarının simgesi haline gelen ve 'çiçeklerin annesi' olarak anılan nergis, Ocak ve Şubat aylarında çiçekçilerin en çok tercih ettiği türlerden biri oldu. Kendine has kokusu ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Talep ve çiçeğin özellikleri

İşletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi vererek, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi. Şalkacı, konuyu şöyle özetledi:

"Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Ocak ve Şubat aylarında özellikle çok fazla rağbet görüyor. Kokusu ile gerçekten harika bir çiçek. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz" dedi.

Buket tasarımları ve fiyatlandırma

Nadir bulunması nedeniyle buket tasarımlarının farklılık gösterdiğini ifade eden Şalkacı, satış koşullarına dair şunları aktardı:

"Nergis çiçeği diğer çiçeklere oranla nadir ve eşsiz bir çiçek olduğu için buketlerimiz diğerlerine göre tabii ki biraz daha küçük kalıyor. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor. Ocak ve Şubat aylarında özellikle beylere tavsiyemiz, eşlerine nergis almalarıdır" ifadelerini kullandı.

FATMA NUR ŞALKACI, NERGİS ÇİÇEĞİNİN SADECE BELİRLİ DÖNEMLERDE YETİŞTİĞİNİ...

FATMA NUR ŞALKACI, NERGİS ÇİÇEĞİNİN SADECE BELİRLİ DÖNEMLERDE YETİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ.

KARAMAN’DA KIŞ AYLARININ SİMGESİ HALİNE GELEN VE "ÇİÇEKLERİN ANNESİ" OLARAK ADLANDIRILAN NERGİS...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar: Günlük 200 milyon m³ Gazı Gemilerle Alacağız
2
Halk Ekmek 2025'te 5 Milyon Üretimle Antalya'ya Ulaştı
3
Bayraktar: Günlük 200 milyon metreküplük gazı gemilerle alır hale geleceğiz
4
Karaman’da 'Çiçeklerin annesi' Nergis Yoğun İlgi Görüyor
5
Kıvanç: Rekabet Kuralları Her Gün Yeniden Yazılıyor
6
Kırıkkale'de çöpten enerji: Yılda 5 milyon kilovat ile bin 500 eve elektrik
7
Görgün: 2026'da Kızıl Elma'nın İlk Teslimatına Başlıyoruz

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları