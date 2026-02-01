Karaman’da 'Çiçeklerin annesi' Nergis Yoğun İlgi Görüyor

Karaman’da kış aylarının simgesi haline gelen ve 'çiçeklerin annesi' olarak anılan nergis, Ocak ve Şubat aylarında çiçekçilerin en çok tercih ettiği türlerden biri oldu. Kendine has kokusu ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Talep ve çiçeğin özellikleri

İşletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi vererek, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi. Şalkacı, konuyu şöyle özetledi:

"Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Ocak ve Şubat aylarında özellikle çok fazla rağbet görüyor. Kokusu ile gerçekten harika bir çiçek. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz" dedi.

Buket tasarımları ve fiyatlandırma

Nadir bulunması nedeniyle buket tasarımlarının farklılık gösterdiğini ifade eden Şalkacı, satış koşullarına dair şunları aktardı:

"Nergis çiçeği diğer çiçeklere oranla nadir ve eşsiz bir çiçek olduğu için buketlerimiz diğerlerine göre tabii ki biraz daha küçük kalıyor. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor. Ocak ve Şubat aylarında özellikle beylere tavsiyemiz, eşlerine nergis almalarıdır" ifadelerini kullandı.

