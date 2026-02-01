TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF Bir Yılda TL Bazında %126 Değer Kazandı

TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF Bir Yılda Önemli Getiri Sağladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili organize sanayi bölgesi TEKNOSAB bünyesinde hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşundan itibaren kısa sürede dikkat çekici bir performans sergilediğini açıkladı.

Fon Performansı

Başkan Burkay, fonun Ekim 2024’te kurulduğunu ve bir yıl gibi kısa bir sürede TL bazında yüzde 126, dolar bazında yüzde 86 değer kazandığını bildirdi. Burkay, bu başarının yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurguladı.

Projenin Kapsamı ve Teknoloji

Burkay, TEKNOSAB Lojistik Teknopark’ın yalnızca klasik lojistik faaliyetlerle sınırlı kalmayacağını belirterek, antrepolardan soğuk hava depolarına ve e-ticarete yönelik yapay zekâ destekli akıllı depolama sistemlerine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunacağını söyledi. Başkanın ifadesiyle: "Antrepolardan soğuk hava depolarına ve e-ticarete yönelik yapay zekâ destekli akıllı depolama sistemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunacak bir altyapı oluşturuyoruz."

Ayrıca fonksiyonel kompleks içinde veri merkezlerine teknik ve fiziki altyapı sağlanacak alanların da yer alacağı, merkezin enerji ihtiyacının ise yenilenebilir kaynaklarla karşılanacağı belirtildi. Burkay, "Önümüzdeki süreçte uluslararası şirketlerin de yer aldığı bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Zamanlama ve İnşaat

BTSO Başkanı, altyapı çalışmalarının sona yaklaştığını, ihale sürecinin ardından inşaat çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı ve "2026’nın ilk çeyreğinde inşaat süreci başlıyor" ifadesini kullandı. İnşaatın tamamlanmasının 18 ila 24 ay içinde hedeflendiği bildirildi.

Yatırımcı Yapısı ve Ekonomik Etki

Burkay, fonun Türkiye’de kurulu 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında önemli bir konumda olduğunu; katılımcı sayısı bakımından Türkiye’nin ilk üç fonu arasında yer aldıklarını vurguladı. Toplam nitelikli yatırımcıların yüzde 10’unun bu fonda yer almasının kıymetli olduğunu belirten Burkay, fonun değer büyüklüğü açısından Türkiye’nin dokuzuncu büyük fonu olduğunu söyledi.

BTSO’nun 615 üyesinin projede yatırımcı ve ortak olarak yer aldığı; aynı projede KOBİ’lerden büyük sanayi kuruluşlarına kadar kapsamlı bir yatırımcı profilinin bulunduğu kaydedildi. Burkay, "Yatırım fonumuz, bir yılda TL bazında yüzde 126, dolar bazında ise yüzde 86 reel kazanç sağladı. Tüm yatırımcılarımız için hayırlı olsun" dedi.

Gelecek Vizyonu ve Yeni Fonlar

Yeni ekonomi ve dönüşüm sürecine değinen Burkay, ölçek ekonomisinin zorunlu hale geldiğini belirterek iş dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Projenin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile örtüştüğünü vurgulayan Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuna atıfta bulunarak girişim sermayesi yatırım fonlarının bu vizyonu sahada somutlaştırdığını ifade etti.

TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF'nin ardından şehir fonu çalışmalarına da başlandığı ve bu fonla bölgede yeni fikirlerin ve girişimlerin destekleneceği bildirildi. Burkay ayrıca, projede yer alan yatırımcıların tamamının düzenli olarak kira gelirleri elde edeceğini ve yatırımların temettü ile kira gelirleriyle birlikte değer kazanacağını vurguladı: "Bu projede yer alan yatırımcıların tamamı düzenli olarak kira gelirleri elde edecek."

Bursa'nın Uzun Vadeli Hedefi

Burkay, küresel kırılganlıklara rağmen Bursa’nın doğru alanlara yapılan yatırımlarla önümüzdeki 50 ve 100 yılda da ticaretin merkezinde olacağını belirtti: "Nasıl ki 14. yüzyıldan itibaren Bursa tarihi İpek Yolu üzerinde ticaretin merkezi olduysa, önümüzdeki 100 yılda da Bursa ticaretin merkezinde yer almaya devam edecek".

Son olarak Burkay, girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden yeni yatırımların sürdürüleceğini ve lojistik ile e-ticaretin ekonomideki payının arttığını söyleyerek, bu tür projelerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti.

