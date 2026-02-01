KTO Başkanı Öztürk: Sanayi Alanları Master Planı Türkiye İçin Kritik Adım

Konyа Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Sanayi Alanları Master Planının ülke ekonomisi ve bölgesel kalkınma açısından taşıdığı önemi vurguladı. Öztürk, planın Marmara’da sıkışmış sanayi yapısını Anadolu’ya yayma vizyonunun Türkiye’nin sanayi geleceği için belirleyici olduğunu söyledi.

Meclis Toplantısı ve konuk sunumları

Konya Ticaret Odası'nın Ocak ayı Meclis Toplantısı'na Türkiye Hayat Emeklilik İç Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Boğa, PTT Bölge Müdürü Mustafa Çalışkan ve Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Soner Selçuk Tekeli konuk olarak katıldı. Konuklar kurumlarına ilişkin sunumlar yaparken, toplantıda oda faaliyetleri ve güncel ekonomik konular ele alındı.

Kınama ve birlik mesajı

Toplantıda konuşmasına Mardin’in Nusaybin ilçesindeki menfur saldırıyı kınayarak başlayan Öztürk, Türk Bayrağı’na uzanan her elin devletin varlığına yönelmiş bir saldırı anlamı taşıdığını belirtti ve milletin birlik duygusunun güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Master Plan’ın detayları ve önemi

Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Master Plan kapsamında Samsun–Mersin hattında, Konya’nın da aralarında bulunduğu 13 il için sanayi yatırım alanı ilan edilmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamada yer alan verilere göre planın ilk fazında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat olmak üzere 13 şehirde toplam 59 bin hektarlık alanda 16 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Öztürk, yeni sanayi bölgelerinin kurulmasının ve mal taşımacılığında öncelikli yatırım alanlarının belirlenmesinin, bölgesel dengelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Ayrıca, kararlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıa teşekkür ederek alınan kararların Konya ve iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

2026 için ekonomik öngörüler

Öztürk, 2026 yılının küresel belirsizliklerin derinleştiği bir dönemin başlangıcı olduğunu, bu gelişmelerin ekonomik beklentileri, ticaret ilişkilerini ve yatırımları doğrudan etkilediğini belirtti. 2025–2026 geçiş sürecinin ekonomi politikalarında denge arayışının ve güven inşasının ön plana çıktığı bir dönem olduğunu ifade eden Öztürk, 2025 boyunca enflasyonla mücadelede sergilenen kararlı duruşun kademeli gerileme ile somut sonuçlar vermeye başladığını söyledi. Bu çerçevede Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekmesinin, dezenflasyon sürecine olan bağlılık ve temkinli yaklaşım açısından önemli olduğunu aktardı. Öztürk, 2026 yılının güvenin, öngörülebilirliğin ve dengeli büyümenin güçlendiği bir yıl olma potansiyeline işaret ettiğini; hedefin enflasyonla mücadelede kazanımları kalıcı hale getirirken üretim, ihracat ve istihdamı destekleyen sürdürülebilir büyümeyi güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Sunumlar ve faaliyetlerin paylaşımı

Başkan Öztürk, toplantıda ayrıca KOSAM tarafından hazırlanan "Dünya Ne Konuşuyor" başlıklı sunumu ve Konya Ticaret Odası Ocak ayı faaliyetlerini Meclis üyeleriyle paylaştı.

TOPLANTIYA KATILANLAR