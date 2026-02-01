Halk Ekmek 2025'te 5 milyon üretimle Antalya'ya ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş, Döşemealtı'nda faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda 2025 yılında ürettiği 5 milyon adet ekmek ve unlu mamulü kent genelindeki büfeler aracılığıyla vatandaşla buluşturdu.

Üretim ve ürün çeşitliliği

Halk Ekmek'in zengin ürün yelpazesi içinde beyaz ekmeğin yanı sıra kepekli, köy, tam buğday, çavdar ve çok tahıllı gibi alternatifler ile roll, tost, sandviç, hamburger ekmeği ve pide çeşitleri yer alıyor. Toplamda 25 çeşit ürün vatandaşın tercihine sunuldu.

Üretimde en yüksek pay, 3 milyon 686 bin adet ile 200 gram beyaz ekmeğe ait olurken; daha sağlıklı beslenme tercih edenler için üretilen kepekli, köy, tam buğday, çavdar, çok tahıllı ve sarı buğday ürünlerinde toplam 520 bin adet üretim gerçekleştirildi.

Satış ağı ve erişim

Halk Ekmek ürünleri Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşa ulaşıyor. Merkez ilçelerde bulunan 74 satış noktasında vatandaşlar uygun fiyatlı ekmeğe kolayca erişebiliyor.

EKDAĞ A.Ş, kiosk noktalarını çoğaltarak vatandaşın uygun ve taze ekmeğe ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ EKDAĞ A.Ş, DÖŞEMEALTI'NDA FAALİYET GÖSTEREN HALK EKMEK FABRİKASI'NDA 2025 YILINDA ÜRETTİĞİ 5 MİLYON ADET EKMEK VE UNLU MAMÜL, KENT GENELİNDEKİ BÜFELER ARACILIĞIYLA VATANDAŞLA BULUŞTURULDU.