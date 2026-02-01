Halk Ekmek 2025'te 5 Milyon Üretimle Antalya'ya Ulaştı

EKDAĞ A.Ş'nin Döşemealtı Halk Ekmek Fabrikası 2025'te 5 milyon ekmek ve unlu mamül üretti; ürünler 74 satış noktasında vatandaşa ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:02
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş, Döşemealtı'nda faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda 2025 yılında ürettiği 5 milyon adet ekmek ve unlu mamulü kent genelindeki büfeler aracılığıyla vatandaşla buluşturdu.

Üretim ve ürün çeşitliliği

Halk Ekmek'in zengin ürün yelpazesi içinde beyaz ekmeğin yanı sıra kepekli, köy, tam buğday, çavdar ve çok tahıllı gibi alternatifler ile roll, tost, sandviç, hamburger ekmeği ve pide çeşitleri yer alıyor. Toplamda 25 çeşit ürün vatandaşın tercihine sunuldu.

Üretimde en yüksek pay, 3 milyon 686 bin adet ile 200 gram beyaz ekmeğe ait olurken; daha sağlıklı beslenme tercih edenler için üretilen kepekli, köy, tam buğday, çavdar, çok tahıllı ve sarı buğday ürünlerinde toplam 520 bin adet üretim gerçekleştirildi.

Satış ağı ve erişim

Halk Ekmek ürünleri Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşa ulaşıyor. Merkez ilçelerde bulunan 74 satış noktasında vatandaşlar uygun fiyatlı ekmeğe kolayca erişebiliyor.

EKDAĞ A.Ş, kiosk noktalarını çoğaltarak vatandaşın uygun ve taze ekmeğe ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

