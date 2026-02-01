İstanbul’da Ekonomi Zirvesi: Türkiye ile Balkanlar Arasında Ticaret ve Yatırım

İstanbul’da ekonomi zirvesi: Türkiye-Balkan ticaretinde yeni adımlar

Global Arnavut İş İnsanları Birliği, Balkan coğrafyası ile Türkiye arasındaki ticari köprülerin güçlendirilmesi ve bölgesel yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Bayrampaşa’da bir ekonomi zirvesi düzenledi. Zirvede, ticaret, yatırım teşvikleri ve bölgesel iş birliği gündemin merkezinde yer aldı.

Zirvenin amacı ve katılımcılar

Zirveye; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Global Arnavut İş İnsanları Genel Başkanı Omer Nura, Global Arnavut İş İnsanları Türkiye Başkanı Muhammet Şerifi, Karadağ Edirne Fahri Konsolosu ve iş insanı Naser Alim ile çok sayıda davetli katıldı.

Gürcan: İhracatımız 273 milyar dolara ulaştı

Akşam yemeğinde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin Balkanlarla olan stratejik ortaklığına dikkat çekti. Gürcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda üretim ve ihracatta kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak, 2002 yılında 35 milyar dolar olan ihracatın 2025 yılı sonu itibarıyla 273 milyar dolara çıktığını hatırlattı.

Gürcan ayrıca Balkan ülkelerinin genç iş gücü, enerji, madencilik, turizm ve tarım gibi alanlardaki potansiyeline işaret ederek, bu alanların yabancı girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Gürcan, vizyonlarını "rekabet eden değil, birlikte üreten bir Balkan coğrafyası inşa etmek" olarak özetledi ve serbest ticaret ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasının yatırımcılara teşvik sağladığını ifade etti.

Muhammet Şerifi: 150 milyar dolarlık ticaret hacmi

Global Arnavut İş İnsanları Türkiye Başkanı Muhammet Şerifi, birliğin yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ticaret hacmini temsil ettiğini söyledi. Şerifi, organizasyonun ticari köprü kurarken kültürel bağları koruma misyonunu vurguladı ve birlik olarak Priştine, İzmir ve Ankara’yı sonraki hedefler arasında gördüklerini aktardı.

Şerifi, "Dünya genelinde on binlerce çalışanı olan bir birlikten bahsediyoruz. Amacımız ticari köprüler kurarken kültürel bağları da korumaktır" sözleriyle birlikteliğin ekonomik ve beşeri ilişkilerdeki değerine dikkat çekti.

Naser Alim: Bölgeye yatırım çağrısı

Karadağ Edirne Fahri Konsolosu ve iş insanı Naser Alim, toplantının verimli geçtiğini ve Avrupa’daki Arnavut diasporasının Türkiye’ye ilgisinin arttığını belirtti. Alim, birliğin misyonlarından birinin bölgedeki göçü durdurmak olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra beyin göçü değil, ürettiğimiz markaları dünyaya ihraç etmek istiyoruz" dedi.

Alim, Kosova ve Arnavutluk’taki vergi oranlarının Avrupa’nın en düşük seviyelerinde olduğuna işaret ederek, yalnızca Arnavut iş insanlarını değil, tüm Türk yatırımcılarını bölgeye davet etti ve Türkiye’de yaşayan tüm iş insanlarının bölgeye gelerek yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Sonuç ve beklentiler

Zirve, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmeyi, karşılıklı yatırımları teşvik etmeyi ve bölgedeki ticari fırsatları görünür kılmayı hedefliyor. Toplantıda öne çıkan vurgu; ortak üretim, yatırım koruması ve bölgesel entegrasyon yoluyla sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlanması oldu.

