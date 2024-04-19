Bakan Bayraktar iyi haberi verdi: Doğal gaz ve elektriğe zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, vatandaşlar için güzel haberi verdi. Bakan, Mayıs ayında elektrik ve doğal gaz için zam yapılmayacağını belirtti.

Bakan Bayraktar, bölgesel ve küresel risklerin artmış olduğu bu dönemde, vatandaşların doğal gaz ve elektrikten uygun fiyatlı şekilde faydalanmalarını sağlamak için zam yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

Bayraktar, doğalgazın yukarı yönde hareket ettiğine, petrolün 88 dolara çıktığına işaret ettikten sonra, bu fiyatlardan bağımsız hareket etmenin söz konusu olmadığını da belirtti. Elektrik ve doğal gaz için Nisan ayında da zam yapılmadığını hatırlatan Bakan, Mayıs’ta da zam olmayacağını söyledi.

Petrol arama çalışmaları devam edecek





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar ile birlikte büyük bir keşif gerçekleştirdiklerini belirtirken, Karadeniz’de yeni bir proje hazırlığında olduklarını belirtti.

Gabar keşfi ile büyük bir başarıya imza atmış olduklarını ifade eden Bayraktar, günde 40 bin varili geçen bir üretim gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan, Karadeniz’de petrol emaresi olduğunu düşündükleri bir alanda, çalışma başlatacaklarını da duyurdu.