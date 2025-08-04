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Bakan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile Enerji İş Birliğini Görüştü

Bakan Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile enerji ve madende iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 18:28
Bakan Bayraktar, Kongo Başbakanı Makosso ile Enerji İş Birliğini Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile enerji ve maden alanında iş birliği imkanlarını masaya yatırdı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Kongo Başbakanı Makosso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini duyurdu.

Yapılan görüşmede, konuk başbakan ile madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki güçlü potansiyelin yanı sıra, Kongo'nun yenilenebilir enerji kapasitesi üzerine ortak projeler geliştirme fırsatlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, şu açıklamada bulundu:

"Afrika ülkeleriyle enerji ve maden alanlarındaki ortaklıklarımızı geliştirmeyi, karşılıklı kazanıma dayalı kalıcı iş birlikleri tesis etmeyi hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar'ın bu görüşmesi, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile enerji ve maden alanında iş birliği imkanlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile enerji ve maden alanında iş birliği imkanlarını görüştü.

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