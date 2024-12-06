Bakan Bayraktar: Nijer'deki Altın Sahasında Üretim 2025'te Başlayacak

Nijer'de Altın Üretimi İçin Hazırlıklar Sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer'deki altın sahasında ilk üretime 2025 yılında başlamayı planladıklarını duyurdu. Bayraktar, Türkiye Maden Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Son 22 yılda madenciliğimizin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payını binde 6'lardan yüzde 1,4'e kadar çıkardık ama bu rakam Türkiye için az,” ifadelerini kullandı.

Madencilik Sektöründe Kayıtlı Başarılar

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin üretilen maden çeşitliliği açısından dünyada 7'nci sırada yer aldığını ve 90 civarındaki madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğunu belirtti. 2023 itibarıyla sektörün toplam ekonomik büyüklüğünün 270 milyar lira'yı aştığını vurgulayan Bayraktar, geçtiğimiz yıl madencilik sektöründen yapılan ihracatın 5 milyar 748 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yeni Maden Yataklarının Keşfi

Son yıllarda artan sondaj ve arama çalışmalarıyla yeni maden yatakları keşfedildiğini belirten Bayraktar, "Özellikle Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde önemli bakır rezervlerine ulaştık,” dedi. Ayrıca, yurtdışındaki maden arama faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Asya'dan Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Türkiye'nin Bor Liderliği

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin bor madeninde yüzde 60'ın üzerindeki küresel pazar payıyla lider olduğunu ifade etti. 2024 yılı için 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında, 1,3 milyar dolar ciro tahmininde bulundu.

Rehabilitasyon Çalışmaları ve Sürdürülebilirlik

Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla etkin denetimler ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüldüğünü, bu yıl 21 milyon ağaç dikildiğini aktaran Bayraktar, madencilik sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Kritik Madenler ve Yatırım Düzenlemeleri

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, ülkenin doğal taş rezerv çeşitliliği konusunda önemli bir konumda olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, yatırım alanında karşılaşılan zorluklar ve izin süreçlerinin uzunluğuna dikkat çekerek, bu konularda iyileştirmeler yapılacağını bildirdi.

Bayraktar, "Kritik ve stratejik hammaddeler raporunu hazırladık ve bu konuya dair önemli adımlar atıyoruz,” şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden Zirvesi'ne katıldı. Açılış konuşmalarının ardından, bu yıl ilk kez düzenlenen Sorumlu Madencilik Yarışması kapsamında üç kategoride 9 şirkete ödül verildi. Ayrıca, Maden Kurtarma Yarışması’na katılan 15 takım kaptanına da ödülleri takdim edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden Zirvesi'ne katıldı. Açılış konuşmalarının ardından, bu yıl ilk kez düzenlenen Sorumlu Madencilik Yarışması kapsamında üç kategoride 9 şirkete ödül verildi. Ayrıca, Maden Kurtarma Yarışması’na katılan 15 takım kaptanına da ödülleri takdim edildi.