Bakan Bayraktar, Özbekistan'da Enerji Proje Açılışına Video Konferansla Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan ile stratejik ortaklığın özel önemine dikkat çekerek, "Özbekistan, zengin enerji kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle bölgesel enerji arz güvenliğinde kritik bir rol oynuyor" dedi.

Bakanlık açıklamasına göre, Bayraktar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı "Özbekistan Enerji Sektöründeki Büyük Projelerin Lansmanı ve İnşaatının Başlatılması" etkinliğine video konferansla dahil oldu.

Bayraktar, Özbekistan'ın son dönemde enerji alanındaki atılımlarının ön plana çıktığını belirtti. Özellikle, çevre dostu teknolojilerle ve yenilikçi çözümlerle desteklenen projelerin, Özbekistan'ın enerji güvenliğine ve ekonomisine önemli katkılarda bulunacağını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası işbirliğine odaklandığını vurgulayarak, "Çünkü yalnızca ülkeler arası uzun vadeli enerji işbirlikleriyle ortak hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Bayraktar, Mirziyoyev'e hitaben, "Son yıllarda elde ettiğiniz bu dikkat çekici başarıları ve ilerlemeyi yakından takip ediyoruz. Ülkenize aralarında yetkin Türk şirketlerinin de olduğu birçok uluslararası şirketin yatırım yapması için eşit bir oyun alanı sağladınız" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tebrik mesajını Mirziyoyev ve Özbek halkına ileten Bakan Bayraktar, etkinlikte açılışı yapılan tesisler arasında bir Türk firması tarafından inşa edilen doğal gaz çevrim santralinin de bulunduğunu aktardı. Toplam gücü 430 megavat olan bu santral, 25 yıl süreyle hizmet verecek.