Bakan Bayraktar, Türkmenistan Bakanı Babayev ile Enerji İşbirliğini Görüştü

Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'u vesilesiyle Türkmenistan Devlet Bakanı ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Türkmen gazının Avrupa'ya taşınmasıydı.

İkili İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Bayraktar, görüşme sırasında gaz ve petrol alanındaki ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik adımları ele aldı. Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, işbirliği fırsatlarının değerine dikkat çekti.

Bu önemli görüşme, Türkiye'nin enerji güvenliğine katkı sağlamak ve Türkmen gazının Avrupa pazarındaki rolünü artırmak amacıyla atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum başladı.