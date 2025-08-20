Bakan Bolat: 13,8 milyon ton lisanslı depolama, Ürün İhtisas Borsası 316 milyar TL

Bakan Bolat Ankara Ticaret Borsası ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Borsasını (ATB) ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarım ve ticaretteki büyüme hedefleri ve sahadaki güncel durum hakkında bilgi verdi. Bolat, ATB'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Cumhuriyet'in ilk borsası olduğunu hatırlattı.

Lisanslı depoculukta ulaşılan seviye ve hedef

Bolat, "13,8 milyon ton lisanslı depolama kapasitesine ulaştık. 53 vilayetimizde 257 lisanslı depo işletmesi var" dedi. Lisanslı depoların toplamda 349 deposu bulunduğunu belirten Bolat, başta hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı ve Antep fıstığı gibi ürünlerin bu tesislerde depolanabildiğini vurguladı.

Hedeflerinin bu kapasiteyi 20 milyon tona çıkarmak olduğunu söyleyen Bolat, lisanslı depolar sayesinde depolanan ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin de Türkiye Ürün İhtisas Borsasında işlem görmeye başladığını kaydetti.

Ürün İhtisas Borsası ve piyasa işleyişi

Bolat, "Şu anda Türkiye Ürün İhtisas Borsasının işlem hacmi 316 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullanarak, borsanın en önemli işlevinin ürünlerin hijyenik ve kontrollü şekilde depolanmasını sağlamak, ihtiyaç ölçüsünde piyasaya arzı mümkün kılmak ve borsa aracılığıyla üretim planlamasına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Tarım üretimi, ihracat ve destekler

Türkiye'nin tarımsal üretimdeki gücüne dikkat çeken Bolat, ülkenin 74 milyar dolar tarımsal üretimle Avrupa'da 1'inci, dünyada ilk 10 içinde yer aldığını ifade etti. Son 22 yılda tarımsal üretimi 3 kat artırdıklarını, sebze-meyve üretiminde dünyada 4'üncü, çiğ süt üretiminde Avrupa'da 3'üncü sırada olduklarını aktardı. Ayrıca küçükbaş hayvan sayısının 32 milyondan 55 milyona, büyükbaş hayvan varlığının ise 10 milyondan 17 milyona yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl tarım ürünlerinde 32,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini, bu yılın ilk 7 ayında tarım ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatının 18,5 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak tarım ihracatını da diğer sektörlerde olduğu gibi aktif şekilde desteklediklerini ifade etti.

Piyasa düzenlemeleri, Hal Kanunu çalışmaları ve tedbirler

Bolat, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde tarımsal üretim ve planlama konularında çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, Ticaret Bakanlığı'nın piyasa düzenlemeleri ile tüketicilerin makul fiyatlarla ürünlere ulaşmasını sağlama görevini üstlendiğini vurguladı.

TBMM'de kanunlaşması için hazırlıkları süren Hal Kanunu değişikliğiyle ilgili çalışmaları da sürdüklerini belirten Bolat, değişikliğin amacını iklim koşullarının yol açtığı üretim kayıpları karşısında arz güvenliğini sağlamak ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçmek olarak açıkladı.

Kış döneminde yaşanan zirai don ve doğal afetler sonrası spekülatif arayışların hızlandığını hatırlatan Bolat, gerektiğinde ihracattan feragat, gerektiğinde ithalat tedbirleri gibi dış ticaret kararlarıyla piyasa istikrarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

ATB'nin çalışmaları ve gelecek hedefleri

ATB Başkanı Faik Yavuz ise borsanın tarihçesi ve faaliyet alanları hakkında bilgi vererek, ATB'nin et grubu ve hububat mamulleri alanlarında yoğun şekilde faaliyet gösterdiğini aktardı. Yavuz, fiyat oluşumunun borsalarda yavaş yavaş şekillendiğini söyleyerek, ilerleyen dönemde vadeli işlem ve opsiyon borsasını kurmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bolat ve yetkililerin açıklamaları, lisanslı depoculuk ve borsa altyapısının güçlendirilmesiyle üretim-planlama, fiyat istikrarı ve ihracat hedeflerine yönelik adımların hızlandırılacağının işaretini veriyor.

