Bakan Bolat: 2026-2028 OVP ile Türkiye Yüzyılı'nda Güçlü Adımlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının değerlendirmesini paylaştı. 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri çerçevesinde güçlü büyüme adımları atılacağını belirtti.

Toplantıda ele alınan öncelikler

Bolat, toplantıya ilişkin açıklamasında OVP hazırlıkları kapsamında ülkenin istikbali adına atılacak adımların, uygulanacak politikaların ve hedeflerin kapsamlı şekilde istişare edildiğini vurguladı. Değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı.

Toplantıda, ekonominin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan enflasyonla mücadeleye ilişkin güçlü adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletin desteğiyle uygulandığına dikkat çekildi.

Bolat, atılan kararlı adımlar sayesinde enflasyonda kayda değer gerileme sağlandığını ve küresel belirsizliklere rağmen mal ve hizmetler ihracatının yıllık bazda tarihî seviyeye çıkarak 269,4 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat toplantıda şunları kaydetti: “Aynı şekilde, makroekonomik istikrarın tesisi, istihdamın artırılması ve millî gelirimizdeki yükselişte, uyguladığımız kararlı ve vizyoner politikaların büyük katkısı olmuştur. Allah'ın izniyle ve aziz milletimizin desteğiyle, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP hedefleri doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ışığında, yatırımda, üretimde, ihracatta ve istihdamda çok daha güçlü adımlar atarak, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hep birlikte gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz.”

Toplantı sonuçları, OVP hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikaların önümüzdeki dönemde yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı güçlendirmeye odaklanacağını gösteriyor.