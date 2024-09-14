Bakan Bolat, DIŞYÖNER Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Önemli Toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği (DIŞYÖNDER) Başkanı Hakan Çınar ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek dış ticaret konusunu masaya yatırdı.

Orta Vadeli Program ve İhracat Hedefleri

Bakan Bolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program çerçevesinde belirlenen ihracat hedeflerinin önemine değinerek, iş dünyasıyla ve sektörel kuruluşlarla sürekli bir iletişim içerisinde olduklarını vurguladı.

DIŞYÖNDER ile İşbirliği Vurgusu

Bolat, DIŞYÖNDER heyetinin ihracat ve ithalat alanındaki çalışmalarını dinleyerek, bu konuda ortaya konulacak her türlü öneriye destek vermeye hazır olduklarını belirtti:

"İhracat ve ithalat alanında yürüttükleri çalışmalarını bizimle paylaşan DIŞYÖNDER heyetine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ticari alandaki etkinliğini artırma noktasında ortaya konulacak her türlü çalışmalara ve önerilere desteğimiz tamdır."