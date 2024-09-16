Bakan Bolat: Eğitimde Pozitif Düşünce ve Sürekli Gelişim Şart

Bakan Bolat’tan Öğrencilere Eğitim Tavsiyeleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 24. Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, öğrencilere hayat boyunca pozitif bir perspektif geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Eğitim ve İstihdamda İlerlemeler

Bolat, eğitim sisteminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, Türkiye'deki üniversite sayısının 76'dan 208'e çıktığını ve yurt dışında uluslararası öğrenci sayısının da 5 binden 340 bine ulaştığını belirtti.

Bakan Bolat’ın Mesajları

Özellikle öğrencilerin okumaya ve sürekli gelişime gayret etmeleri gerektiğine dikkat çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle insanı, ailenizi, okulunuzu, hocalarınızı, işinizi, mesleğinizi sevin. Hayatınız boyunca pozitif düşünen, olumlu, yapıcı, çözümcü anlayışla okumaya ve çalışmaya gayret edin."

Türkiye’nin Ekonomik Hedefleri

Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyümesine de değinen Bolat, 2028 yılı için yazılım ihracatı hedeflerinin 7 milyar dolar olduğunu kaydetti. Türkiye'nin günde 1 milyar dolar ihracata ulaşan bir ekonomi haline geldiğini söyledi.

Sonuç Olarak

Bolat, öğrencileri, kariyer hayatlarında sürekli kendilerini yenilemeye ve yabancı diller öğrenmeye teşvik etti. Konuşmasında eğitim hayatının mezara kadar devam eden bir süreç olduğunu vurgulayarak, başarılı bir dönem diledi.