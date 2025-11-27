Bakan Bolat: Hizmet İhracatı Bu Yıl 121 Milyar Doları Aşacak

Bakan Ömer Bolat, hizmet ihracatının 121 milyar doları aşacağını, hizmet sektöründe istihdamın 21 milyona ulaştığını ve 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası beklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:13
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak" dedi ve sektörün ülke ekonomisine sağladığı katkıyı vurguladı.

Törende ödüller ve 2025 hedefleri

"Hizmet İhracatının Şampiyonları" ödül töreni yedinci kez düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç katıldı; en fazla ihracat yapan 60 firmaya ödülleri takdim edildi.

Bolat, 2025 için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefine işaret ederek, 2025 yılının üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı açısından dengeli ve olumlu geçeceğini belirtti. Finansman maliyetlerinin düşme trendinin 2025 ortalarından itibaren başladığını ve 2026'da düzenli olarak devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Hizmetler sektörü, istihdam ve dış ticaret dengesi

Bolat, hizmet sektörünün dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5’inci dünya ülkesi konumunda olduğunu belirtti. Buna göre sektörün sağlayacağı yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası Türkiye'yi dünya sıralamasında üst sıralara taşıyacak.

Bakan, geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattıklarını, bu yıl ise 21-22 milyar dolar arasında bir cari açık beklendiğini söyledi. Hizmetler sektörünün istihdamdaki payının %65 olduğunu, istihdam sayısının 21 milyon ve sektörün milli gelirdeki payının %60'a yaklaştığını da ekledi.

Avdagiç: Türk markaları güven sembolü

HİB Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 117 milyar 189 milyon dolar hizmet ihracatı gerçekleştiğini anımsatarak, Türk hizmet sektörünün küresel belirsizliklere rağmen direncini ve uyum gücünü gösterdiğini söyledi. Avdagiç, "Türk markaları güven sembolüne dönüştü" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, hizmetler sektörünün ülkeye sağladığı net katkıyı 61 milyar 369 milyon dolar cari fazla ile tarihin en yüksek düzeyine çıkardığını vurguladı. Turizmden taşımacılığa, bilişimden sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede Türk markalarının dünya çapında güven kazandığını belirterek, HİB üyelerinin Bakanlıkla birlikte 2025 hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti.

