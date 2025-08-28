DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,06 -0,55%
ALTIN
4.481,4 -0,01%
BITCOIN
4.640.139,74 -0,67%

Bakan Bolat: Kooperatifler 7 Ayda 58 Milyon Dolar İhraç Etti — 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı Erzurum'da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum'da açılan 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda kooperatiflerin 7 ayda 58 milyon dolar ihracatını kutladı ve yeni destek paketi ile eylem planını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:39
Bakan Bolat: Kooperatifler 7 Ayda 58 Milyon Dolar İhraç Etti — 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı Erzurum'da

Bakan Bolat Erzurum'da: Kooperatifler 7 Ayda 58 Milyon Dolar İhraç Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında konuştu. Programa, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen fuardan geldiğini belirten Bolat, bölgedeki gelişmelere ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Fuar açılışı ve uluslararası katılım

Bolat, 8 Aralık devriminden sonra yeni Suriye'nin istikrar ve ekonomi alanında toparlanma çabaları içinde olduğunu vurgulayıp, Türkiye olarak fuarda bin metrekarelik alanla en güçlü temsili yapan ülke olduklarını söyledi. Erzurum'da fuarın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kooperatiflerin güçlenmesi ve destek programı

Bakan Bolat, bakanlık olarak özellikle kadın kooperatiflerini desteklediklerini kaydederek, kooperatiflerin ortak akıl ve emekle üretim ve fiyat istikrarı sağladığını vurguladı. Ülke genelinde 50 bin kooperatif bulunduğunu hatırlattı.

Kooperatifçilik yılı çalışmalarına değinen Bolat, 2025'in Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edildiğini ve Kooperatif Yılı Komitesi'nin ocak ayından itibaren çalıştığını aktardı.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

Ticaret Bakanı, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2025-2029 programının hazırlandığını belirterek, tüm kooperatifçileri 19 Eylül Cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak duyuruya davet etti. Bu eylem planının kooperatifçilik tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bakanlık tarafından 2020'de başlatılan destek uygulaması kapsamında 772 kooperatifin sunduğu 826 projeye, 2020'den bu yana toplam 110,5 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti ve enflasyona indirgediğinde bu rakamın yaklaştığı tutarın 1 milyar lira civarında olduğunu ifade etti. Eylül ayında yeni destek alacak projelerin karara bağlanacağını dile getirdi.

Hibe ve istihdam desteği artırımları

Bakan Bolat, kadın kooperatifleri için makine-ekipman ve demirbaş alım desteklerinin 400 bin liradan 1 milyona çıkarıldığını, sergi ve fuar katılım desteğinin 60 bin liradan 150 bine yükseltildiğini ve yılda iki personele kadar sağlanan istihdam desteğinin toplam 532 bin lira olduğunu açıkladı.

Tarım kooperatifleri ve finansman

Tarım satış kooperatiflerinin çiftçilere katkısına dikkat çeken Bolat, tarım satış birlikleriyle koordinasyon toplantıları yapıldığını ve finansmana erişim başta olmak üzere karşılaşılan sorunlara çözüm arandığını söyledi.

İhracat ve dayanışma mesajı

Kooperatiflerin yerel üretimi uluslararası pazara taşıdığını belirten Bolat, Bu yıl 7 ayda 58 milyon dolar ihracat yapan kooperatiflerimizi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Yerelden küresele üretim gücü ve ihracatla büyüyen Türkiye anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Toplumun her kesimine üretim, istihdam ve refah artışı sağlama hedefiyle Cumhurbaşkanı liderliğinde 22 yıldır süren çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bolat, salgın, bölgesel savaşlar ve deprem felaketleri gibi zorlukların dayanışma ile aşılacağını vurguladı.

Fuar etkinlikleri ve plaket takdimi

Konuşmanın ardından Bakan Bolat, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı'na destek veren finans kuruluşu yetkililerine ve Türkiye ile KKTC'de faaliyet gösteren kooperatif temsilcilerine plaket verdi. Ardından protokolle birlikte 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.

Fuar alanında Filistin konulu Zafer Bizimdir ile Kooperatifçiliğin Alfabesi afiş ve tasarım sergilerini inceleyen Bolat, stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Osmanlı Köyüne 30 Bin Pullu Sazan Yavrusu Salındı
2
Bakan Bolat: Kooperatifler 7 Ayda 58 Milyon Dolar İhraç Etti — 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı Erzurum'da
3
BIST 100 İlk Yarıda %0,77 Yükseldi — Dolar 41,0580 TL, Avro 47,9490 TL
4
Borsa İstanbul: BIST 100 İlk Yarıda %0,77 Artışla 11.446,80'e Yükseldi
5
Bakan Bolat: Ankara Lojistik Üssü Orta Koridor'un Kritik Merkezi
6
Kamu İdarelerine Ödenek Yönetmeliği: Ön Ödeme Usul ve Esasları Düzenlendi
7
Şok'ta herkesin beklediği ürün satışa çıkartıldı! Üstelik sadece 199 TL

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı