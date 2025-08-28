Bakan Bolat: Kooperatifler 7 Ayda 58 Milyon Dolar İhraç Etti — 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı Erzurum'da

Bakan Bolat Erzurum'da: Kooperatifler 7 Ayda 58 Milyon Dolar İhraç Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı açılışında konuştu. Programa, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen fuardan geldiğini belirten Bolat, bölgedeki gelişmelere ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Fuar açılışı ve uluslararası katılım

Bolat, 8 Aralık devriminden sonra yeni Suriye'nin istikrar ve ekonomi alanında toparlanma çabaları içinde olduğunu vurgulayıp, Türkiye olarak fuarda bin metrekarelik alanla en güçlü temsili yapan ülke olduklarını söyledi. Erzurum'da fuarın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kooperatiflerin güçlenmesi ve destek programı

Bakan Bolat, bakanlık olarak özellikle kadın kooperatiflerini desteklediklerini kaydederek, kooperatiflerin ortak akıl ve emekle üretim ve fiyat istikrarı sağladığını vurguladı. Ülke genelinde 50 bin kooperatif bulunduğunu hatırlattı.

Kooperatifçilik yılı çalışmalarına değinen Bolat, 2025'in Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edildiğini ve Kooperatif Yılı Komitesi'nin ocak ayından itibaren çalıştığını aktardı.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı

Ticaret Bakanı, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2025-2029 programının hazırlandığını belirterek, tüm kooperatifçileri 19 Eylül Cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak duyuruya davet etti. Bu eylem planının kooperatifçilik tarihinde bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bakanlık tarafından 2020'de başlatılan destek uygulaması kapsamında 772 kooperatifin sunduğu 826 projeye, 2020'den bu yana toplam 110,5 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti ve enflasyona indirgediğinde bu rakamın yaklaştığı tutarın 1 milyar lira civarında olduğunu ifade etti. Eylül ayında yeni destek alacak projelerin karara bağlanacağını dile getirdi.

Hibe ve istihdam desteği artırımları

Bakan Bolat, kadın kooperatifleri için makine-ekipman ve demirbaş alım desteklerinin 400 bin liradan 1 milyona çıkarıldığını, sergi ve fuar katılım desteğinin 60 bin liradan 150 bine yükseltildiğini ve yılda iki personele kadar sağlanan istihdam desteğinin toplam 532 bin lira olduğunu açıkladı.

Tarım kooperatifleri ve finansman

Tarım satış kooperatiflerinin çiftçilere katkısına dikkat çeken Bolat, tarım satış birlikleriyle koordinasyon toplantıları yapıldığını ve finansmana erişim başta olmak üzere karşılaşılan sorunlara çözüm arandığını söyledi.

İhracat ve dayanışma mesajı

Kooperatiflerin yerel üretimi uluslararası pazara taşıdığını belirten Bolat, Bu yıl 7 ayda 58 milyon dolar ihracat yapan kooperatiflerimizi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Yerelden küresele üretim gücü ve ihracatla büyüyen Türkiye anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

Toplumun her kesimine üretim, istihdam ve refah artışı sağlama hedefiyle Cumhurbaşkanı liderliğinde 22 yıldır süren çalışmaların devam edeceğini söyleyen Bolat, salgın, bölgesel savaşlar ve deprem felaketleri gibi zorlukların dayanışma ile aşılacağını vurguladı.

Fuar etkinlikleri ve plaket takdimi

Konuşmanın ardından Bakan Bolat, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı'na destek veren finans kuruluşu yetkililerine ve Türkiye ile KKTC'de faaliyet gösteren kooperatif temsilcilerine plaket verdi. Ardından protokolle birlikte 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.

Fuar alanında Filistin konulu Zafer Bizimdir ile Kooperatifçiliğin Alfabesi afiş ve tasarım sergilerini inceleyen Bolat, stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı.