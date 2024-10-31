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Bakan Bolat, Kosova ile Ekonomik İşbirliği Geliştiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova'daki yatırım fırsatlarını değerlendirerek ilişkileri güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 22:05
Bakan Bolat, Kosova ile Ekonomik İşbirliği Geliştiriyor

Türkiye ve Kosova Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova’nın Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın Önemi

Bolat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak, dost ve kardeş ülke Kosova ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda iki ülke arasında yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda Yapılan Görüşmeler

Edirne'de düzenlenen Balkan İş ve Yatırım Forumu çerçevesinde, Bakan Bolat ve Kosova heyeti bir araya gelerek iki ülke ticaret hacmini artırma hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. JETCO mekanizmasının kurulması ve Türk yatırımcıların Kosova'da üstlenebilecekleri projelerin de ele alındığı toplantıda, iki taraf arasında karşılıklı işbirliğini artırma yolları masaya yatırıldı.

İki Ülke Arasındaki İşbirliğinin Geleceği

Bolat, "Forum kapsamında ülkemizde bulunan değerli Bakanımızı ve heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" diyerek, Kosova ile olan ilişkilerin derinleştirilmesi için atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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