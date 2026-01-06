Tivibu Ocak 2025: The Walking Dead, Dexter: New Blood, Güller ve Dedektif Knight ekranlarda

Tivibu, Ocak ayında güçlü bir içerik seçkisiyle geliyor

Tivibu, 2025 yılının ilk ayında aksiyon, gerilim ve dramdan komediye uzanan geniş bir seçkiyi izleyicilerle buluşturuyor. Platformun Ocak programında hem unutulmaz diziler hem de yeni yapımlar yer alıyor.

Öne çıkan diziler: The Walking Dead, Dexter: New Blood, The Rookie

‘The Walking Dead’, dünyayı geri dönülemez biçimde değiştiren bir salgının ardından hayatta kalma mücadelesini ve insan ilişkilerinin sınandığı anları ekrana taşıyor. Başrolde Andrew Lincoln yer alıyor.

‘Dexter: New Blood’, Michael C. Hall’un hayat verdiği Dexter Morgan’ı yıllar sonra bambaşka bir hayatta ve sakladığı karanlıkla yeniden yüzleşirken izleyiciyle buluşturuyor. Dizi, gizem ve gerilimi dengede tutuyor.

‘The Rookie’ ise orta yaşında hayatını yeniden kurmaya karar veren John Nolanın hikâyesini anlatıyor. Başrolde Nathan Fillion bulunan yapımın 8’inci sezonu Ocak ayında platformda yayınlanıyor; dizinin tüm sezonları Tivibu’da izlenebiliyor.

Yeni vizyon: Güller (2025)

Ocak ayında platforma katılan 2025 yapımı ‘Güller’, 1989 tarihli kült film Güllerin Savaşının yeni yorumu. Film, Warren Adlerın romanından uyarlandı; yönetmenliğini Jay Roach, senaristliğini Tony McNamara üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg ve Kate McKinnon bulunuyor.

Dedektif Knight serisi Tivibu'da

‘Dedektif Knight: Rogue’, görev bilinciyle hareket eden deneyimli bir dedektifin adalet ile kişisel hesaplaşma arasındaki ince çizgide verdiği mücadeleyi konu alıyor. Serinin başrolünde Bruce Willis yer alıyor. Serinin diğer filmleri 2022 yapımı ‘Dedektif Knight 2: Kefaret’ ve 2023 yapımı ‘Dedektif Knight 3: Son Görev’ de platformda izleyicilerle buluşuyor.

Diğer dikkat çeken sinema yapımları

Ocak ayında platforma eklenen diğer filmler arasında ‘Hazine’, ‘Bursa Bülbülü’, ‘Yuvadan Uzakta’ ve ‘I’m Still Here’ bulunuyor.

‘I’m Still Here’, En son düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde en iyi uluslararası film ödülünü almış; Latin Amerika’nın en uzun süreli askeri diktatörlüğü döneminde kaçırılan eski bir Brezilyalı milletvekilinin gerçek hikâyesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Fernanda Torres, Selton Mello ve Fernanda Montenegro yer alıyor. Yapım, 2024 yapımı olup Venedik Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülünü kazanmıştır.

Not: Tivibu’nun Ocak programı, hem yeni vizyonları hem de efsaneleşmiş dizilerin yeni sezonlarını izleyicilerle buluşturarak yılın ilk ayında kapsamlı bir yayın takvimi sunuyor.

