Tivibu Ocak 2025: The Walking Dead, Dexter: New Blood, Güller ve Dedektif Knight ekranlarda

Tivibu, Ocak ayında The Walking Dead, Dexter: New Blood, The Rookie 8. sezon, 2025 yapımı Güller ve Dedektif Knight serisi gibi yapımları yayınlıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:12
Tivibu Ocak 2025: The Walking Dead, Dexter: New Blood, Güller ve Dedektif Knight ekranlarda

Tivibu, Ocak ayında güçlü bir içerik seçkisiyle geliyor

Tivibu, 2025 yılının ilk ayında aksiyon, gerilim ve dramdan komediye uzanan geniş bir seçkiyi izleyicilerle buluşturuyor. Platformun Ocak programında hem unutulmaz diziler hem de yeni yapımlar yer alıyor.

Öne çıkan diziler: The Walking Dead, Dexter: New Blood, The Rookie

‘The Walking Dead’, dünyayı geri dönülemez biçimde değiştiren bir salgının ardından hayatta kalma mücadelesini ve insan ilişkilerinin sınandığı anları ekrana taşıyor. Başrolde Andrew Lincoln yer alıyor.

‘Dexter: New Blood’, Michael C. Hall’un hayat verdiği Dexter Morgan’ı yıllar sonra bambaşka bir hayatta ve sakladığı karanlıkla yeniden yüzleşirken izleyiciyle buluşturuyor. Dizi, gizem ve gerilimi dengede tutuyor.

‘The Rookie’ ise orta yaşında hayatını yeniden kurmaya karar veren John Nolanın hikâyesini anlatıyor. Başrolde Nathan Fillion bulunan yapımın 8’inci sezonu Ocak ayında platformda yayınlanıyor; dizinin tüm sezonları Tivibu’da izlenebiliyor.

Yeni vizyon: Güller (2025)

Ocak ayında platforma katılan 2025 yapımı ‘Güller’, 1989 tarihli kült film Güllerin Savaşının yeni yorumu. Film, Warren Adlerın romanından uyarlandı; yönetmenliğini Jay Roach, senaristliğini Tony McNamara üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg ve Kate McKinnon bulunuyor.

Dedektif Knight serisi Tivibu'da

‘Dedektif Knight: Rogue’, görev bilinciyle hareket eden deneyimli bir dedektifin adalet ile kişisel hesaplaşma arasındaki ince çizgide verdiği mücadeleyi konu alıyor. Serinin başrolünde Bruce Willis yer alıyor. Serinin diğer filmleri 2022 yapımı ‘Dedektif Knight 2: Kefaret’ ve 2023 yapımı ‘Dedektif Knight 3: Son Görev’ de platformda izleyicilerle buluşuyor.

Diğer dikkat çeken sinema yapımları

Ocak ayında platforma eklenen diğer filmler arasında ‘Hazine’, ‘Bursa Bülbülü’, ‘Yuvadan Uzakta’ ve ‘I’m Still Here’ bulunuyor.

‘I’m Still Here’, En son düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nde en iyi uluslararası film ödülünü almış; Latin Amerika’nın en uzun süreli askeri diktatörlüğü döneminde kaçırılan eski bir Brezilyalı milletvekilinin gerçek hikâyesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Fernanda Torres, Selton Mello ve Fernanda Montenegro yer alıyor. Yapım, 2024 yapımı olup Venedik Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülünü kazanmıştır.

Not: Tivibu’nun Ocak programı, hem yeni vizyonları hem de efsaneleşmiş dizilerin yeni sezonlarını izleyicilerle buluşturarak yılın ilk ayında kapsamlı bir yayın takvimi sunuyor.

TÜRK TELEKOM’UN TELEVİZYON PLATFORMU TİVİBU, AKSİYONDAN KOMEDİYE UZANAN FARKLI TÜRDE YAPIMLARI...

TÜRK TELEKOM’UN TELEVİZYON PLATFORMU TİVİBU, AKSİYONDAN KOMEDİYE UZANAN FARKLI TÜRDE YAPIMLARI İZLEYİCİLERLE BULUŞTURMAYA BU YILDA DA DEVAM EDİYOR. GENİŞ İÇERİK YELPAZESİNE SAHİP PLATFORM OCAK AYINDA SEÇKİSİNİ GENİŞLETİYOR.

TÜRK TELEKOM’UN TELEVİZYON PLATFORMU TİVİBU, AKSİYONDAN KOMEDİYE UZANAN FARKLI TÜRDE YAPIMLARI...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hepsiburada 2025: Türkiye'nin Alışveriş Tercihleri — Teknoloji Önde
2
MTB Başkanı Özcan: Zor şartlarda 303 milyon dolarlık kayısı ihracatı
3
Bakan Bolat: Türkiye 400 Milyar Dolar İhracat Ligine Yükseldi
4
A101 e-ticarette büyüyor: Düzce Cumayeri'nde yeni depo ile kapasite %40 arttı
5
İlkadım’da 2025’te 628 işyeri ruhsatlandırıldı — 2026’nın ilk ruhsatı verildi
6
Salihli'de 2026 Yatırımları Masaya Yatırıldı
7
Tivibu Ocak 2025: The Walking Dead, Dexter: New Blood, Güller ve Dedektif Knight ekranlarda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları