Bakan Bolat'tan Türkiye-Romanya İşbirliği Vurgusu

Bakan Bolat, Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflerini paylaştı.

Stratejik İşbirliği Hedefi

Toplantıda yaptığı konuşmada, "İlişkilerimizi stratejik işbirliği seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" diyen Bolat, ikili ticaret hacimlerinin artırılması için somut adımlar atacaklarını belirtti. "Hedef 15 Milyar Dolar"

Bolat, Türkiye'nin Romanya ile olan ikili ticaret hacmini 10,6 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını ifade ederek, bunun ilk adımının bu toplantı olduğunu kaydetti.

Yatırım ve Altyapı Projeleri

Romanya'nın önemli bir yatırım merkezi olduğunu vurgulayan Bolat, "Romanya'daki altyapı projelerinde yer alan müteahhitlik sektörümüzün çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Ziyareti

Bakan Bolat, programı kapsamında Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi'ni de ziyaret ederek, Türkiye'nin uluslararası suçlarla mücadele alanındaki katkılarını dile getirdi.

Bakan Bolat, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerimiz azim ve kararlılıkla mücadelelerine devam ediyor" diyerek, bu alandaki çalışmaları övdü.