Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: SGK Borcu Olan Çiftçiye Kredi Verilmemesi Tarımı Tehdit Ediyor

Çiftçilere kredi erişimi engeli üretimi ve gıda arzını riske atıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, SGK borcu bulunan çiftçilere kredi verilmemesi uygulamasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar verdiğini açıkladı.

Doğan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından SGK prim borcu bulunan çiftçilere kredi verilmediğine dikkat çekti. 2025 yılına işaret ederek, zirai don, kuraklık ve iklim kaynaklı afetler nedeniyle üreticilerin ağır darbe aldığını belirtti: "2025 yılı tarım sektörü açısından olağanüstü zorluklarla geçti. Özellikle zirai don, kuraklık ve iklim kaynaklı afetler üreticilerimizi ciddi şekilde etkiledi. Yaşanan afetler nedeniyle oluşan verim kayıpları, çiftçilerin gelirlerini önemli ölçüde düşürdü.»

Doğan, üreticilerin artan maliyetler karşısında hem üretimi sürdürmeye çalıştığını hem de SGK prim borçlarını ödemekte zorlandığını vurguladı. Bu çerçevede, SGK borcu gerekçe gösterilerek çiftçilerin krediye erişiminin engellenmesinin zaten zor durumdaki üreticileri daha da çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "SGK borcu bulunan çiftçiye kredi verilmemesi gibi bir uygulama, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar vermektedir. Krediye erişimin engellenmesi yalnızca çiftçiyi değil, aynı zamanda ülkenin gıda arzını da tehdit etmektedir. Finansa erişemeyen çiftçi üretim yapamaz, tarımsal üretimin azalması ise gıda fiyatlarına doğrudan yansır. Bu durum gıda güvenliği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Gıda güvenliğinin korunması ancak üreticinin ayakta kalmasıyla mümkün olur".

Çukurova bölgesinin ülke tarımı ve gıda arzı açısından stratejik önemine dikkat çeken Doğan, afetler ve ekonomik koşullar nedeniyle borç yükü artan çiftçilere finansmana erişimde pozitif ayrımcılık uygulanmasının gerekliliğini belirtti. Ayrıca, SGK prim borcu bulunan üreticilere yönelik kredi uygulamasının mevcut şartlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin üretimin devamlılığı ve gıda güvenliğinin korunmasına olumlu katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

