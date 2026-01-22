Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: SGK Borcu Olan Çiftçiye Kredi Verilmemesi Tarımı Tehdit Ediyor

Mehmet Akın Doğan, SGK borcu bulunan çiftçilere kredi verilmemesinin tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 19:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 19:07
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: SGK Borcu Olan Çiftçiye Kredi Verilmemesi Tarımı Tehdit Ediyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: SGK Borcu Olan Çiftçiye Kredi Verilmemesi Tarımı Tehdit Ediyor

Çiftçilere kredi erişimi engeli üretimi ve gıda arzını riske atıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, SGK borcu bulunan çiftçilere kredi verilmemesi uygulamasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar verdiğini açıkladı.

Doğan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından SGK prim borcu bulunan çiftçilere kredi verilmediğine dikkat çekti. 2025 yılına işaret ederek, zirai don, kuraklık ve iklim kaynaklı afetler nedeniyle üreticilerin ağır darbe aldığını belirtti: "2025 yılı tarım sektörü açısından olağanüstü zorluklarla geçti. Özellikle zirai don, kuraklık ve iklim kaynaklı afetler üreticilerimizi ciddi şekilde etkiledi. Yaşanan afetler nedeniyle oluşan verim kayıpları, çiftçilerin gelirlerini önemli ölçüde düşürdü.»

Doğan, üreticilerin artan maliyetler karşısında hem üretimi sürdürmeye çalıştığını hem de SGK prim borçlarını ödemekte zorlandığını vurguladı. Bu çerçevede, SGK borcu gerekçe gösterilerek çiftçilerin krediye erişiminin engellenmesinin zaten zor durumdaki üreticileri daha da çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "SGK borcu bulunan çiftçiye kredi verilmemesi gibi bir uygulama, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine zarar vermektedir. Krediye erişimin engellenmesi yalnızca çiftçiyi değil, aynı zamanda ülkenin gıda arzını da tehdit etmektedir. Finansa erişemeyen çiftçi üretim yapamaz, tarımsal üretimin azalması ise gıda fiyatlarına doğrudan yansır. Bu durum gıda güvenliği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Gıda güvenliğinin korunması ancak üreticinin ayakta kalmasıyla mümkün olur".

Çukurova bölgesinin ülke tarımı ve gıda arzı açısından stratejik önemine dikkat çeken Doğan, afetler ve ekonomik koşullar nedeniyle borç yükü artan çiftçilere finansmana erişimde pozitif ayrımcılık uygulanmasının gerekliliğini belirtti. Ayrıca, SGK prim borcu bulunan üreticilere yönelik kredi uygulamasının mevcut şartlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin üretimin devamlılığı ve gıda güvenliğinin korunmasına olumlu katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, SGK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİYE KREDİ VERİLMEMESİ...

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, SGK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİYE KREDİ VERİLMEMESİ UYGULAMASININ TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE ZARAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: Yerli Üretim Arttıkça Faturalar Azalacak — Sakarya Doğalgazı ve Düzce'ye Destek
2
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: SGK Borcu Olan Çiftçiye Kredi Verilmemesi Tarımı Tehdit Ediyor
3
Bartın Limanı 2025'te 313 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
4
Bakan Bolat Volta V1'i İnceledi — Yerli Elektrikli Araçtan Etkilendi
5
Gürsu Tarımı Libya'ya Açılıyor
6
Akıncı: TCMB'nin Faiz İndirimi (%38→%37) Kredi Piyasalarına Bağlı
7
Ali Çandır: Kasım Tarım-GFE’de Aylık En Yüksek Artış Enerjide

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları