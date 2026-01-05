DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Sadıkoğlu: KOSGEB Kredi Borçları Silinsin veya 2 Yıl Ertelensin

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede işletmelerin KOSGEB kredi borçlarının silinmesini veya en az 2 yıl ertelenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:14
Sadıkoğlu: KOSGEB Kredi Borçları Silinsin veya 2 Yıl Ertelensin

Sadıkoğlu’dan KOSGEB Kredileri İçin Kritik Talep

Depremzede işletmeler ekonomik güçten uzak, borçların silinmesi veya ertelenmesi isteniyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede işletmelerin KOSGEB kredilerini ödeyebilecek ekonomik güce hâlâ kavuşamadığını belirterek yetkililere önemli bir çağrıda bulundu.

Sadıkoğlu, kredi borçlarının silinmesini ya da en az 2 yıl ertelenmesini talep etti.

KOSGEB tarafından 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı' kapsamında sunulan geri ödemeli kredilerin taksitleri 2026 yılı şubat ve mart aylarında ödenmeye başlayacak.

Sadıkoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan felaketin Malatya’yı derinden sarstığını, resmi rakamlara göre 27 bin 500 iş yeri ve ofisin kullanılamaz hale geldiğini ve bu işletmelerin ya başka yerlerde ya da konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Malatya’da 4 binden fazla işletmenin 21 metrekarede var olma çabası içinde olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, ticari hayatın 6 Şubat öncesine henüz ulaşamadığını, binlerce işletmenin günü siftahsız bitirdiğini kaydetti.

Başkan Sadıkoğlu, KOSGEB kredilerinin o günün şartlarında işletmelere can suyu olduğunu belirterek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na üyeler adına teşekkür etti. Ancak geri ödemelerin başlamasıyla birlikte esnafın taksitleri ödeyemeyeceği kaygısının sürdüğünü ifade etti.

Talebin sadece Malatya için olmadığı, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesini kapsadığı belirtildi. Talebin resmi yollarla ilgili kurumlara iletildiği ve Cumhurbaşkanı ile bakanlardan bölge için yapılacak yardımlara olumlu yanıt beklendiği aktarıldı.

DEPREMZEDE İŞLETMELERİN KOSGEB KREDİLERİNİ ÖDEYEBİLECEK EKONOMİK GÜCE HALA KAVUŞAMADIĞINI BELİRTEN...

DEPREMZEDE İŞLETMELERİN KOSGEB KREDİLERİNİ ÖDEYEBİLECEK EKONOMİK GÜCE HALA KAVUŞAMADIĞINI BELİRTEN MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU, YETKİLİLERE ÖNEMLİ BİR ÇAĞRIDA BULUNARAK KREDİ BORÇLARININ SİLİNMESİNİ YA DA EN AZ 2 YIL ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Besilik Hayvan İthalat Başvuruları 12-23 Ocak'ta — ESK ve TÜRKVET Uyarısı
2
TT Ventures CES'te Yatırım Ortaklığı ile Küresel Bağlantılarını Güçlendiriyor
3
Bakan Bolat: Yıllık enflasyon Aralık'ta %30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesinde
4
BOSAB 2026 Vizyonu: Yeşil OSB, Su Güvenliği ve Yangın Tedbirleri
5
Sadıkoğlu: KOSGEB Kredi Borçları Silinsin veya 2 Yıl Ertelensin
6
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Koordineli Adımlarla Güçleniyor
7
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları