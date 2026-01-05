Sadıkoğlu: KOSGEB Kredi Borçları Silinsin veya 2 Yıl Ertelensin

Sadıkoğlu’dan KOSGEB Kredileri İçin Kritik Talep

Depremzede işletmeler ekonomik güçten uzak, borçların silinmesi veya ertelenmesi isteniyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede işletmelerin KOSGEB kredilerini ödeyebilecek ekonomik güce hâlâ kavuşamadığını belirterek yetkililere önemli bir çağrıda bulundu.

Sadıkoğlu, kredi borçlarının silinmesini ya da en az 2 yıl ertelenmesini talep etti.

KOSGEB tarafından 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı' kapsamında sunulan geri ödemeli kredilerin taksitleri 2026 yılı şubat ve mart aylarında ödenmeye başlayacak.

Sadıkoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan felaketin Malatya’yı derinden sarstığını, resmi rakamlara göre 27 bin 500 iş yeri ve ofisin kullanılamaz hale geldiğini ve bu işletmelerin ya başka yerlerde ya da konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyledi.

Malatya’da 4 binden fazla işletmenin 21 metrekarede var olma çabası içinde olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, ticari hayatın 6 Şubat öncesine henüz ulaşamadığını, binlerce işletmenin günü siftahsız bitirdiğini kaydetti.

Başkan Sadıkoğlu, KOSGEB kredilerinin o günün şartlarında işletmelere can suyu olduğunu belirterek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na üyeler adına teşekkür etti. Ancak geri ödemelerin başlamasıyla birlikte esnafın taksitleri ödeyemeyeceği kaygısının sürdüğünü ifade etti.

Talebin sadece Malatya için olmadığı, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesini kapsadığı belirtildi. Talebin resmi yollarla ilgili kurumlara iletildiği ve Cumhurbaşkanı ile bakanlardan bölge için yapılacak yardımlara olumlu yanıt beklendiği aktarıldı.

