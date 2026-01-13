Kırıkkale’de 40 milyon TL’lik yatırım: Önal’dan Yeşil Vadi Su Birliği değerlendirmesi

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Yeşil Vadi Su Birliği’nde göreve geldikleri günden bu yana toplam 40 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yapılan müdahalelerle kentin içme suyu altyapısının daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirildiğini vurguladı.

İnceleme ve açıklama

Önal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Yeşil Vadi Su Birliği tesislerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden havalandırma sistemi, durultucu üniteleri, hızlı kum filtreleri, terfi istasyonu, klor binası ile ultra filtrasyon (UF) ve ters ozmoz (RO) üniteleri hakkında bilgi aldı.

Yapılan teknik yatırımlar

Başkan Önal, tesisin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla yenilendiğini belirtti. Yapılan yatırımlar arasında pompa ve motor alımları, vana ve çekvalf değişimleri, trafo bakımları, klorlama sistemleri, güvenlik kameraları, SCADA otomasyon sistemi ve hizmet aracı temini yer alıyor.

Tasarruf, iyileştirme ve su kesintileri

2024-2025 döneminde terfi istasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarla yıllardır devam eden su kayıplarının önüne geçildi ve sistemin verimliliği artırıldı. Bu sayede kente daha az sayıda pompa ile su verilip aylık yaklaşık 5 milyon TL elektrik tasarrufu sağlandığı bildirildi. Ayrıca MV2 hattındaki 1600’lük vanada uzun süreli ve aylık yaklaşık 2 milyon TL kayba yol açan su kaçağı giderildi.

Uzun yıllardır kapalı durumda bulunan durultucu ünitesi, kimya ünitesi ve ön klorlama sistemleri yeniden devreye alındı. UF ve RO üniteleri ile hızlı kum filtreleri için iyileştirme ve ihale süreçleri devam ediyor. Yapılan yatırımlar sayesinde Temmuz 2024’ten bu yana Yeşil Vadi kaynaklı herhangi bir su kesintisi yaşanmadığı kaydedildi.

Altyapı çalışmaları ve gelecek planları

Kentin altyapısının büyük bölümünün eski olduğunu belirten Önal, en çok arıza yaşanan 150 kilometrelik "kırmızı hat"ta yenileme çalışmalarının başlatıldığını, Bahçelievler Mahallesinde ise 2 kilometrelik kanalizasyon hattının değiştirildiğini aktardı. 2026 yılında ana cadde ve bulvarlarda kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlandığı ifade edildi.

Mali düzenlemeler ve su kalitesi takibi

Göreve geldikleri günden bu yana emekli olan personelin kıdem tazminatlarının ödendiğini, SGK ve vergi dairelerine olan geçmiş dönem borçlarının kapatıldığını belirten Önal, belediyenin mali yapısının güçlendirildiğini bildirdi.

İçme suyunun Kızılırmak’tan temin edildiğini hatırlatan Önal, baraj seviyelerine bağlı olarak zaman zaman bulanıklık ve mangan artışı yaşanabildiğini; bunun belediyeden kaynaklı bir ihmal olmadığını ve sürecin günlük analizlerle takip edildiğini vurguladı.

Başkan Ahmet Önal, amaçlarının Kırıkkale’ye kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli içme suyu sunmak olduğunu belirterek, yapılan yatırımların kentin uzun yıllardır ihmal edilen altyapısının yeniden ayağa kaldırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

