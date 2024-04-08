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Bakan Göktaş: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocukları için verilen ‘Sosyal ve Ekonomik Destek” (SED) ödemelerinin bugün itibari ile hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 12:15
Bakan Göktaş: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek” (SED) ödemelerinin öne çekilmiş olduğunu ve bugün itibari ile bu ödemelerin hesaplara yatırılacağı müjdesini verdi. Bu destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için veriliyor.

Nisan ayı SED ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildiğini ve bugün hesaplara yatırılacağını ifade eden Bakan Göktaş, ailelere toplamda 897.6 milyon TL’lik bir ödeme yapılacağını da belirtti.

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