Bakan İbrahim Yumaklı Çorum'da: Valilikten DSİ şantiyelerine yoğun ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'da valilikten belediyeye, tarım tesislerinden DSİ şantiyelerine kadar bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:50
Bakan İbrahim Yumaklı Çorum'da yoğun ziyaret ve incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'daki temasları kapsamında kent yöneticileri ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde valilikten tarım tesislerine kadar geniş çaplı incelemeler yapıldı.

Valilik ziyareti ve karşılanma

Bakan Yumaklı, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile protokol üyeleri tarafından valilik bahçesinde karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Çalgan'dan kentteki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Parti ve belediye temasları

Daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Yumaklı, partililerle teşkilat çalışmalarını değerlendirdi. Cuma namazını Akşemseddin Camisi'nde kılan Bakan, ziyaretleri kapsamında ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı da makamında ziyaret etti. Aşgın, kentte yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında Bakan Yumaklı'ya bilgi verdi.

Açılışlar ve saha incelemeleri

Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Ayrıca Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisini ve DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Ziyaretler, kentteki yatırım ve projelerin yerinde değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

