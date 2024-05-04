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Bakan Işıkhan açıkladı: 81 ilaç geri ödeme listesine tekrar alınıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79 tanesi yerli üretim olmak üzere, 81 ilacın daha geri ödeme listesine alınmış olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 10:35
Bakan Işıkhan açıkladı: 81 ilaç geri ödeme listesine tekrar alınıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden, geri ödeme listesine yeniden dahil edilen ilaçlarla ilgili bir duyuru paylaştı. Açıklamada yer alan bilgilere göre, 79’u yerli üretim olan toplam 81 ilaç, tekrar geri ödeme listesinde olacak.

81 ilacın dağılımı ise şu şekilde: 1 tane kanser ilacı, 6 adet diyabet ilacı, 11’i antibiyotik, 4 epilepsi-migren, 2 adet Multipl Skleroz, 2 tane pulmoner hipertansiyon, 7’si alerji ilacı, 1 adet obezite başta olmak üzere 81 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.

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