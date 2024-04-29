Bakan Işıkhan açıkladı: “Kadın ve gençlerin istihdamını artırmak için çalışıyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13. Çalışma Meclisi’nde söz alarak bazı açıklamalarda bulundu. Işıkhan, sözlerine işçilerin 1 Mayıs’ını kutlayarak başladı. Bakan, “1 Mayıs’ı barışçıl şekilde kutlamaya hazırlanan tüm emekçileri selamlıyorum. 1 Mayıs’ın bayram havası ve barış içerisinde geçmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Nihai hedeflerinin “Türkiye Yüzyılını kalkınma ve refahın yüzyılı yapmak” olduğunu dile getiren Işıkhan, genel istihdamda, özellikle kadın ve gençlerin istihdamında bir artış sağlamak için özel politikalar geliştirmekte olduklarını açıkladı. Vedat Işıkhan, bu politikalar üzerine çalışırken 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programı da dikkate almış olduklarının altını çizdi.

“Merkezde insan ve emek olmalı”

Dünya çapında, dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyonun gelişimine dikkat çeken Işıkhan, “Küresel olarak ciddi bir dönüşüm içindeyiz. Bu dönüşümün getirdiği fırsatlar ve oluşturduğu tehditlerle ilgili olarak geleceğe dair stratejiler belirlemek oldukça önemli. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki dönüşümün merkezinde emek ve insan olmalıdır” dedi.

“Ekonomik bozulma küresel çapta”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyonun yanı sıra küresel çapta ekonomik bozulmaların görüldüğünü belirttiği konuşmasında, “Hükümet olarak, imkanların el verdiği şekilde, çalışanlar için de işverenler için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dünyada bozulan ekonomi, ülkemizi de etkiliyor. Biz bu noktada çalışanlarımızı enflasyona karşı korumak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Ne yaparsak birlikte yapacak, ne başarırsak birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.