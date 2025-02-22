Mersin'de Çiftçiler Zirahi Dondan Korunmak İçin Sobalarla Nöbet Tutuyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiftçiler zirai don tehlikesiyle karşılaşmamak için seralarında soba yakarak nöbet tutmaya başladı. Yetkililerin don uyarısının ardından, tarım üreticileri ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi adına önlemler alıyor.

Çiftçi Yusuf Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ürünlerimizin zarar görmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Seradaki domates fidelerinin don vurmaması adına sobalarımızı yaktık. Geçen yıl fazla zirai don olmamıştı ama bu yıl hava soğuk gidiyor. Derecemiz istediğimiz seviyeye geldi, sabah saatlerine kadar nöbet tutacağız," dedi.

Yılmaz, Eylül ayında diktikleri domateslerin Haziran ayı sonuna kadar hasat edileceğini belirtti. "Türkiye’nin örtü altı sebze üretiminin büyük kısmı Antalya ile Erdemli'den sağlanıyor. Seramızı sıcak tutmak için uyumayacağız. 3 derecenin altına düşmemek için çaba sarf ediyoruz. Bu domatesler ailemizin rızkı, bu yüzden büyük bir özenle bakıyoruz," ifadelerini kullandı.

Diğer bir çiftçi Osman Yılmaz ise, bir hafta önce dikimini yaptıkları salatalıklar için de benzer önlemler aldıklarını ve sabaha kadar nöbet tutacaklarını dile getirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya başladı.