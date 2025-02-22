Mersin'de Çiftçiler Zirahi Dondan Korunmak İçin Sobalarla Nöbet Tutuyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki çiftçiler, zirai don tehlikesine karşı seralarında soba yakarak geceyi nöbet tutarak geçiriyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 07:21
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 07:26
Mersin'de Çiftçiler Zirahi Dondan Korunmak İçin Sobalarla Nöbet Tutuyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiftçiler zirai don tehlikesiyle karşılaşmamak için seralarında soba yakarak nöbet tutmaya başladı. Yetkililerin don uyarısının ardından, tarım üreticileri ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi adına önlemler alıyor.

Çiftçi Yusuf Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ürünlerimizin zarar görmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Seradaki domates fidelerinin don vurmaması adına sobalarımızı yaktık. Geçen yıl fazla zirai don olmamıştı ama bu yıl hava soğuk gidiyor. Derecemiz istediğimiz seviyeye geldi, sabah saatlerine kadar nöbet tutacağız," dedi.

Yılmaz, Eylül ayında diktikleri domateslerin Haziran ayı sonuna kadar hasat edileceğini belirtti. "Türkiye’nin örtü altı sebze üretiminin büyük kısmı Antalya ile Erdemli'den sağlanıyor. Seramızı sıcak tutmak için uyumayacağız. 3 derecenin altına düşmemek için çaba sarf ediyoruz. Bu domatesler ailemizin rızkı, bu yüzden büyük bir özenle bakıyoruz," ifadelerini kullandı.

Diğer bir çiftçi Osman Yılmaz ise, bir hafta önce dikimini yaptıkları salatalıklar için de benzer önlemler aldıklarını ve sabaha kadar nöbet tutacaklarını dile getirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya...

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya...

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçiler, zirai dona karşı seralarda soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Haftayı Kapatıyor
2
İngiltere, Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'ya 105 Milyon Sterlin Ceza Kesti
3
Trump, Otomobil, İlaç ve Çiplere %25 Tarife Sinyali Verdi
4
Trump: Nippon Steel, US Steel'i Satın Almayacak, Yatırım Yapacak
5
Başkan Baran, Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuşların Gerekliliğini Vurguladı
6
IMF Başkanı Georgieva: Yapay Zeka Küresel Büyümeyi Artırabilir
7
Putin: Rusya 2024'te 1,3 Trilyon Ruble Ek Gelir Elde Etti

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!