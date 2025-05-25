Bakan Işıkhan Kayseri'de İş Güvenliğine Dair Önemli Mesajlar Verdi

Bakan Işıkhan, Kayseri'de İş Sağlığı ve Güvenliği Programında Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'de düzenlenen "İş'te Güvenli Gelecek" programında, iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir" diyen Işıkhan, buna yönelik gerçekleştirdikleri adımları açıkladı.

Sağlık ve Güvenlik Önceliğimiz

Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek ile bir araya geldikten sonra, Erciyes Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada bu yıl 38. kez gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerine dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten Işıkhan şöyle devam etti:

"Hangi işin başında olursak olalım, ülkemizin ve milletimizin istikbalini, her daim aşkla, şevkle ve azimle inşa etmeye devam ediyoruz. Son 23 yılda ülkemizi en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturduk."

İş Kazalarına Dikkat Çekti

Bakan Işıkhan, iş kazalarının hem Türkiye'de hem de dünyada hala ciddi bir sorun olduğunu dile getirerek, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her yıl dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişinin iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybettiğini belirtti. ILO'nun, 2024-2030 dönemine yönelik küresel iş sağlığı ve güvenliği stratejisini kabul ettiğini hatırlattı.

Işıkhan, "Bu strateji çerçevesinde, ülkeler ulusal düzeyde iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini iyileştirmeyi hedefleyecekler" dedi.

Teşvik ve Desteklerle Ölüm Oranlarını Azalttık

Bakanlık olarak iş kazası risklerini en aza indirmek için gerekli adımları attıklarını söyleyen Işıkhan, "İşletmelere sağlanan teşvik ve desteklerle yıllar içinde iş kazası ölüm oranlarını ciddi oranda azalttık" ifadesini kullandı.

İş'te Güvenli Gelecek Buluşmaları'nı 5 ilde daha yapmayı planladıklarını ifade eden Işıkhan, "Kayseri gibi sanayi ve ticaret açısından güçlü şehirlerde bu konunun önemi büyük" diye ekledi.

Programın Kapanışı

Bakan Işıkhan, programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ile birlikte konuşmalar yaptı. Ayrıca, etkinlik sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın açılışına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de, Erciyes Kültür Merkezi'nde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen "İş'te Güvenli Gelecek" programına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de, Erciyes Kültür Merkezi'nde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen "İş'te Güvenli Gelecek" programına katıldı.