Bakan Işıkhan Kilis'te İstihdamı Canlandıracak Projeleri Açıkladı

Bakan Işıkhan'dan Kilis'te Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te düzenlenen seminerde deprem sonrası yapılan çalışmaları ve yeni projeleri açıkladı. Bakan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede istihdamı canlandırmak amacıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 77 binden fazla kontenjan tahsis ettiklerini bildirdi.

Kaynak Aktarımları ve Destek Programları

Bakan, bu projeler için 15 milyar liralık kaynak ayırdıklarını belirterek, depremin etkilerinin azaltılması adına kapsamlı bir destek süreci uygulandığını ifade etti. "Bir taraftan yıkılan veya hasarlı binalarımızı yeniden inşa ederken diğer yandan çalışanlarımıza maddi ve manevi destekler sağladık" diyen Işıkhan, bu desteklerden Kısa Çalışma Ödeneği aracılığıyla 111 binden fazla çalışan için 1 milyar liradan fazla ödeme yapıldığını aktardı.

Ayrıca, nakdi ücret desteği ile 82 bin vatandaşa yaklaşık 700 milyon lira destek sağlandığını kaydeden Işıkhan, deprem bölgesinde istihdama dönüş programı ile 33 bin vatandaşın meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarına dahil edildiğini vurguladı.

Kadınların Güçlendirilmesi Projesi

Kilis'te düzenlenen "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine de katılan Bakan Işıkhan, kadınların iş gücünde etkin rol alabilmesi için eğitim programları ve seminerler düzenlendiğini aktardı. Bu projeyle hedef, kadınların ailelerinin temel destekleyicisi olarak varlıklarını sürdürebilmelerine yardımcı olmaktır.

Işıkhan, "Bu proje sayesinde kadınların ruhsal açıdan rahatlamasına ve iş hayatlarına daha iyi odaklanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sosyal güvenlik alanında SGK borçlarının 2025 yılı sonuna kadar erteleneceğini ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim için katılım paylarının kaldırıldığını belirtti.

Toplantıya Katılanlar

Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve diğer yetkililer yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Kilis'teki bir otelde düzenlenen "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katılarak konuşma yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Kilis'teki bir otelde düzenlenen "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katılarak konuşma yaptı.