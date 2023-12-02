Bakan Işıkhan prim borçları için yeni tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen bölgelerdeki işyerlerinde kendi primini ödeyen vatandaşlara yönelik önemli bir duyuru yaptı. İşte detaylar:

Ülkemizi etkileyen depremlerin ardından, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işyerlerindeki primini bizzat ödeyen sigortalılara müjdeli bir haber geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bu bölgelerdeki vatandaşlara yönelik mücbir sebep halinin uzatıldığını belirtti.

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamasından öne çıkan detaylar:





"Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde prim borcu bulunan sigortalılarımızın 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı tamamı ve 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresini 31.05.2024 tarihine kadar erteliyoruz."

Bakan Işıkhan ayrıca, bu bölgelerde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31.07.2024 tarihine kadar yapabileceklerini ve borçlarını ödemeleri için esnek bir taksitlendirme imkanı sağlandığını belirtti.

Bu düzenleme ile depremzedelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan Bakan Işıkhan, vatandaşların mağduriyetini en aza indirme konusundaki çabalarını sürdürüyor. Prim borçlarına getirilen bu özel düzenleme, depremden etkilenen işyerlerindeki sigortalılara bir nefes aldırmayı hedefliyor.