Bakan Kacır, 2,5 Milyar Dolarlık Yatırım İlanı Yapacak

Bakan Kacır, Yeni Yatırım Müjdesi Verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu ay içerisinde 2,5 milyar doların üzerinde yeni yatırım ilanını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi. Kacır, İstanbul'da düzenlenen Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de katma değer oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

HIT-30 Projesi ile Yeni Müjdeler

Kacır, HIT-30 kapsamında yakın zamanda yeni müjdelerle geleceğini ifade ederek, "Bu ay içerisinde 2,5 milyar doları inşallah ilan etmeye hazırlanıyoruz" dedi. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Türk yatırımları arasında büyük fırsatların olduğunu belirtti.

Togg'un Rolü ve Mobilite Ekosistemi

Bakan, Togg'un yalnızca bir otomobil markası değil, mobilite ekosistemi için önemli bir aktör olması gerektiğini vurguladı. Ankara'da kurulu Trutek araştırma merkezinden bahseden Kacır, burada 300'e yakın nitelikli mühendis çalıştığını ve otonom araç teknolojilerine yönelik projeler geliştirdiğini belirtti.

Küresel Yarı İletken Üretim Üssü Amaçlanıyor

Kacır, Türkiye'ye büyük ölçekli küresel yarı iletken üretim üssü kazandırmak için çağrıda bulundu. Smart mühimmatların çipleri ile ilgili yürütülen projeler ve işbirlikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, batarya teknolojilerinin enerji depolamada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Bakan Kacır, dijital ve yeşil dönüşüm alanındaki projelere de değinerek, 2028'de yüksek teknoloji ihracatında 20 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini belirtip, Türkiye'nin üretim gücü hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Savunma Sanayi Başarısı

Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçlarında küresel pazarın %68'ini elinde bulundurduğunu ve bu başarının diğer sanayi ve teknoloji başlıklarına da taşınması gerektiğini dile getirdi.

Otomotivdeki Gelişmeler

Otomotiv sanayisinin Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kacır, bu alanda yenilikçi teknolojilere yönelik yatırımların hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Türkiye'de halihazırda 13 üretici olduğunu ve bu üreticilerin çoğunun büyük küresel markalar olduğunu aktararak, yeni girişimcilerin de Türkiye'de üretim ve teknoloji geliştirmesine olanak sağladıklarını belirtti.