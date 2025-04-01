Bakan Kacır'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Bakan Kacır'dan Boykot Uyarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milli markalara yönelik boykot çağrılarına karşı sert bir tepki gösterdi. Kacır, bu tür eylemlerin Türkiye’nin ortak geleceğine zarar verdiğini söyledi ve halkı bu oyunlara karşı dikkatli olmaya davet etti.

Üretim ve İstihdamın Önemi

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretim ve istihdamın Türkiye'nin milli gücü olduğunu vurguladı. Bu gücü kırmaya yönelik çabaların tehlikeli olduğunu belirten Bakan, şunları ifade etti: "Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir."

Türk Milletine Güven

Bakan Kacır, Türk milletinin feraset ve basiret sahibi olduğunu belirterek, "Milletimiz bu tür oyunlara gelmez. Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir." diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.